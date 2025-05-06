Это просто фантастика: пирог "Стаканчик" – легко готовить и все его обожают

Этот пирог точно войдет в вашу книгу рецептов. Хотя обращаться к ней вы будете редко, ведь ингредиенты и приготовление настолько просты, что вы легко все запомните.

Многие хозяйки считают этот пирог своим фаворитом из-за простоты ингредиентов и приготовления. Наслаждение без усилий – это его точное описание, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "Смачненьке". Интересно Вы немедленно захотите их приготовить: популярные блюда из 90-х, вкус которых вы никогда не забудете Рецепт вкусного пирога Время : 1 час

: 1 час Порций: 6 Ингредиенты:

– 2 яйца;

– щепотка соли;

– 100 граммов сахара;

– 1 пачка ванильного сахара;

– 100 граммов масла;

– 200 – 300 граммов повидла;

– 1 стакан кефира;

– 1 стакан муки;

– 1 стакан манной крупы;

– 1 чайная ложка разрыхлителя. Приготовление: Взбиваем яйца с кефиром, добавляем сахар и ванильный сахар, перемешиваем. Добавляем манку, муку, масло и соль, еще раз хорошо перемешиваем. Делим тесто на 2 части. Одну часть кладем в форму, разравниваем и выпекаем при 180 градусах 10 минут. Достаем, выкладываем варенье и вторую половину теста, выпекаем 40 минут до готовности. При желании при подаче можно посыпать пирог сахарной пудрой. Приятного аппетита! Даже готовить не придется: как сделать "ленивую" овсянку.