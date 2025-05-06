Это просто фантастика: пирог "Стаканчик" – легко готовить и все его обожают
Этот пирог точно войдет в вашу книгу рецептов. Хотя обращаться к ней вы будете редко, ведь ингредиенты и приготовление настолько просты, что вы легко все запомните.
Многие хозяйки считают этот пирог своим фаворитом из-за простоты ингредиентов и приготовления. Наслаждение без усилий – это его точное описание, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "Смачненьке".
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Рецепт вкусного пирога
- Время: 1 час
- Порций: 6
Ингредиенты:
– 2 яйца;
– щепотка соли;
– 100 граммов сахара;
– 1 пачка ванильного сахара;
– 100 граммов масла;
– 200 – 300 граммов повидла;
– 1 стакан кефира;
– 1 стакан муки;
– 1 стакан манной крупы;
– 1 чайная ложка разрыхлителя.
Приготовление:
- Взбиваем яйца с кефиром, добавляем сахар и ванильный сахар, перемешиваем.
- Добавляем манку, муку, масло и соль, еще раз хорошо перемешиваем.
- Делим тесто на 2 части.
- Одну часть кладем в форму, разравниваем и выпекаем при 180 градусах 10 минут.
- Достаем, выкладываем варенье и вторую половину теста, выпекаем 40 минут до готовности.
- При желании при подаче можно посыпать пирог сахарной пудрой.
Приятного аппетита!
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