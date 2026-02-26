Аргентинцы придумали идеальный пирог с мясом: кормим большую семью без труда
- Аргентинские хозяйки создали ароматный мясной пирог, который не требует много времени для приготовления.
- Можно добавить к нему оливки и изюм, чтобы придать аутентичный характер.
Ароматный пирог – это отличное решение, которое не заставит долго стоять у плиты. А особенно, когда речь идет о шедевре от аргентинских хозяек.
Аргентинский пирог с фаршем и картофелем – это большая и сытная порция удовольствия, для приготовления которой вам не нужно будет валиться с ног у плиты. Несколько простых манипуляций – и на вашем столе уже парит вкусный ужин, рассказывает портал Shuba.
Как приготовить аргентинский пирог с мясом?
- Время: 1 час 15 минут
- Порций: 5
Ингредиенты:
– 6 картофелин;
– 400 граммов свиного фарша;
– 2 луковицы;
– 50 граммов сливочного масла;
– 1 грамм мускатного ореха;
– сушеный тимьян и орегано по вкусу;
– соль и перец по вкусу;
для посыпки:
– 80 граммов моцареллы;
– 15 граммов зеленого лука.
Вкусный ужин для семьи / Фото "Вкусные рецепты"
Приготовление:
- Картофель очистите от кожуры, измельчите кубиками и переложите в сотейник или кастрюлю.
- Залейте овощи водой так, чтобы жидкость была на 4 – 5 сантиметров выше уровня картофеля, доведите до кипения и обязательно подсолите.
- Варите до полной мягкости примерно полчаса. После этого слейте воду и тщательно разомните картофель.
- Добавьте сливочное масло, вбейте яйца и еще раз пройдитесь толкушкой.
- Приправьте массу солью, перцем и щепоткой мускатного ореха, перемешайте и оставьте охлаждаться.
- Параллельно займитесь начинкой. Мелко нарежьте почищенный лук. На разогретой сковороде с маслом обжарьте мясной фарш вместе с луком в течение 10 – 15 минут, постоянно помешивая, пока мясо не изменит цвет.
- В конце добавьте ароматные травы, а также соль и перец.
- Разогрейте духовку до 180 градусов. Форму для запекания щедро смажьте маслом и выложите на дно первую половину картофельного пюре равномерным слоем. Сверху распределите обжаренный фарш, стараясь не добавлять лишнюю жидкость со сковороды.
- Накройте мясо остатками пюре и отправьте запекаться на 25 – 30 минут. В конце достаньте блюдо, притрусите тертой моцареллой и верните в печь еще на 5 минут до появления аппетитной сырной корочки.
- Перед подачей украсьте пирог свежим зеленым луком.
Как придать пирогу вкус Аргентины?
Добавление оливок и изюма – это классический аргентинский прием, который создает уникальный баланс соленого, кислого и сладкого. Оливки (лучше зеленые) стоит нарезать кольцами, а изюм предварительно замочить в кипятке на несколько минут, чтобы он стал сочным, советует портал Przyslij przepis.
Эти ингредиенты добавляются к фаршу в конце жарки вместе со специями. Такое сочетание делает начинку сочной и придает блюду изысканный южноамериканский колорит.
