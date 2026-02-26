Аргентинцы придумали идеальный пирог с мясом: кормим большую семью без труда

Ароматный пирог – это отличное решение, которое не заставит долго стоять у плиты. А особенно, когда речь идет о шедевре от аргентинских хозяек.

Аргентинский пирог с фаршем и картофелем – это большая и сытная порция удовольствия, для приготовления которой вам не нужно будет валиться с ног у плиты. Несколько простых манипуляций – и на вашем столе уже парит вкусный ужин, рассказывает портал Shuba.

Как приготовить аргентинский пирог с мясом?

Время : 1 час 15 минут

: 1 час 15 минут Порций: 5

Ингредиенты:

– 6 картофелин;

– 400 граммов свиного фарша;

– 2 луковицы;

– 50 граммов сливочного масла;

– 1 грамм мускатного ореха;

– сушеный тимьян и орегано по вкусу;

– соль и перец по вкусу;

для посыпки:

– 80 граммов моцареллы;

– 15 граммов зеленого лука.

Приготовление:

Картофель очистите от кожуры, измельчите кубиками и переложите в сотейник или кастрюлю. Залейте овощи водой так, чтобы жидкость была на 4 – 5 сантиметров выше уровня картофеля, доведите до кипения и обязательно подсолите. Варите до полной мягкости примерно полчаса. После этого слейте воду и тщательно разомните картофель. Добавьте сливочное масло, вбейте яйца и еще раз пройдитесь толкушкой. Приправьте массу солью, перцем и щепоткой мускатного ореха, перемешайте и оставьте охлаждаться. Параллельно займитесь начинкой. Мелко нарежьте почищенный лук. На разогретой сковороде с маслом обжарьте мясной фарш вместе с луком в течение 10 – 15 минут, постоянно помешивая, пока мясо не изменит цвет. В конце добавьте ароматные травы, а также соль и перец. Разогрейте духовку до 180 градусов. Форму для запекания щедро смажьте маслом и выложите на дно первую половину картофельного пюре равномерным слоем. Сверху распределите обжаренный фарш, стараясь не добавлять лишнюю жидкость со сковороды. Накройте мясо остатками пюре и отправьте запекаться на 25 – 30 минут. В конце достаньте блюдо, притрусите тертой моцареллой и верните в печь еще на 5 минут до появления аппетитной сырной корочки. Перед подачей украсьте пирог свежим зеленым луком.

Как придать пирогу вкус Аргентины?

Добавление оливок и изюма – это классический аргентинский прием, который создает уникальный баланс соленого, кислого и сладкого. Оливки (лучше зеленые) стоит нарезать кольцами, а изюм предварительно замочить в кипятке на несколько минут, чтобы он стал сочным, советует портал Przyslij przepis.

Эти ингредиенты добавляются к фаршу в конце жарки вместе со специями. Такое сочетание делает начинку сочной и придает блюду изысканный южноамериканский колорит.

