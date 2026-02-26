Аргентинці вигадали ідеальний пиріг з мʼясом: годуємо велику сімʼю без зусиль

Ароматний пиріг – це чудове рішення, яке не змусить довго стояти біля плити. А особливо, коли йдеться про шедевр від аргентинських господинь.

Аргентинський пиріг з фаршем і картоплею – це велика та ситна порція задоволення, для приготування якої вам не потрібно буде валитися з ніг біля плити. Кілька простих маніпуляцій – і на вашому столі вже парує смачна вечеря, розповідає портал Shuba.

Як приготувати аргентинський пиріг з мʼясом?

Час : 1 година 15 хвилин

: 1 година 15 хвилин Порцій: 5

Інгредієнти:

– 6 картоплин;

– 400 грамів свинячого фаршу;

– 2 цибулини;

– 50 грамів вершкового масла;

– 1 грам мускатного горіха;

– сушений чебрець та орегано до смаку;

– сіль та перець до смаку;

для посипки:

– 80 грамів моцарели;

– 15 грамів зеленої цибулі.

Смачна вечеря для сімʼї / Фото "Смачні рецепти"

Приготування:

Картоплю очистьте від шкірки, подрібніть кубиками та перекладіть у сотейник чи каструлю. Залийте овочі водою так, щоб рідина була на 4 – 5 сантиметрів вищою за рівень картоплі, доведіть до кипіння та обов’язково підсоліть. Варіть до повної м'якості приблизно пів години. Після цього злийте воду та ретельно розімніть картоплю. Додайте вершкове масло, вбийте яйця та ще раз пройдіться товкачем. Приправте масу сіллю, перцем і дрібкою мускатного горіха, перемішайте та залиште охолоджуватися. Паралельно займіться начинкою. Дрібно наріжте почищену цибулю. На розігрітій сковороді з олією обсмажте м’ясний фарш разом із цибулею протягом 10 – 15 хвилин, постійно помішуючи, доки м’ясо не змінить колір. Наприкінці додайте ароматні трави, а також сіль та перець. Розігрійте духовку до 180 градусів. Форму для запікання щедро змастіть маслом і викладіть на дно першу половину картопляного пюре рівномірним шаром. Зверху розподіліть обсмажений фарш, намагаючись не додавати зайву рідину зі сковороди. Накрийте м’ясо залишками пюре та відправте запікатися на 25 – 30 хвилин. Наприкінці дістаньте страву, притрусіть тертою моцарелою і поверніть у піч ще на 5 хвилин до появи апетитної сирної скоринки. Перед подачею прикрасьте пиріг свіжою зеленою цибулею.

Як додати пирогу смаку Аргентини?

Додавання оливок та родзинок – це класичний аргентинський прийом, який створює унікальний баланс солоного, кислого та солодкого. Оливки (краще зелені) варто нарізати кільцями, а родзинки попередньо замочити в окропі на кілька хвилин, щоб вони стали соковитими, радить портал Przyslij przepis.

Ці інгредієнти додаються до фаршу наприкінці смаження разом зі спеціями. Таке поєднання робить начинку соковитішою та додає страві вишуканого південноамериканського колориту.

