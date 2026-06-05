С ревенем уже вкуснее ничего не сделаете: рецепт пирога, который покорит гурманов
Пирог с ревенем –это возможность подарить себе праздник без лишних усилий. А еще – хорошая идея заготовить что-то сладенькое на выходные!
Если вы любите полакомиться чем-то вкусненьким с чашечкой любимого напитка, то лучшей идеи чем пирог с ревенем сейчас и не придумаешь. Приготовление – очень легкое, а результат поразит даже гурманов, рассказывает портал Kwestia smaku.
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Как приготовить вкусный пирог с ревенем?
- Время: 1 час
- Порций: 6
Ингредиенты:
пирог:
– 320 граммов муки;
– 250 граммов холодного сливочного масла;
– 1,5 чайной ложки разрыхлителя;
– 5 столовых ложек сахарной пудры;
– 1 столовая ложка ванильного сахара;
– 1 яйцо;
начинка:
– 500 граммов печеных яблок;
– 500 граммов ревеня;
– 1,5 чайной ложки корицы;
– 2 столовые ложки клубничного варенья;
– сахарная пудра для посыпки.
Шедевр без усилий / Фото Beszamel
Приготовление:
- Для приготовления песочной основы соедините муку с кубиками охлажденного сливочного масла, разрыхлителем, обычным и ванильным сахаром.
- Превратите ингредиенты в мелкую крошку: для этого подойдет кухонный комбайн с соответствующей насадкой-лопаткой, обычный кухонный нож для измельчения массы на доске или можно просто быстро перетереть все руками.
- После этого вбейте яйцо и замесите гладкое, однородное тесто. Поделите его на две равные части и спрячьте их в морозильную камеру на 15 минут.
- Для начинки выложите в глубокую посуду запеченные яблоки, добавьте к ним нарезанный небольшими кусочками ревень, молотую корицу и клубничный джем, после чего хорошо все вымешайте.
- Включите духовку прогреваться до 180 градусов и подготовьте квадратную форму для выпекания размером 23 на 23 сантиметра.
- Достаньте первую половину охлажденного теста, нарежьте его тонкими ломтиками и плотно застелите ими дно формы.
- Поверх этой основы равномерно распределите яблочно-ревеневую смесь.
- Второй кусок теста натрите на терке с крупными отверстиями и засыпьте полученной стружкой фруктовый слой.
- Выпекайте пирог ориентировочно 50 минут, пока верхушка не станет красиво золотистой. Готовому десерту дайте полностью остыть, а перед подачей украсьте сахарной пудрой.