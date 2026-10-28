Легендарные жареные пирожки "Лапти": тонкое хрустящее тесто и море начинки на сковороде

Жареные пирожки "Лапти" уже много десятилетий остаются любимым домашним блюдом благодаря своей особой форме и текстуре. В отличие от мелких пирожков, их делают большими, плоскими и продолговатыми, потому что тесто прожаривается мгновенно, образуя тоненькую пузырчатую корочку, которая буквально тает во рту.

Рецепт этого дрожжевого теста проверен поколениями: сочетание теплой воды и молока придает тесту одновременно мягкость и невесомость, а добавление масла непосредственно во время замеса не дает изделиям черстветь. Готовить их можно с чем угодно: с классическим паштетом из куриной печени, нежным картофельным пюре с зеленью, тушеной капустой или мясным фаршем, рассказывает "Господинька".

Как пожарить пирожки "Лапти"?

Время : 45 минут

: 45 минут Порций: 6

Ингредиенты:

дрожжевая основа:

– 500 граммов муки;

– 250 миллилитров теплой воды;

– 100 миллилитров молока;

– 20 граммов живых прессованных дрожжей;

– 3 столовые ложки растительного масла;

– 1 чайная ложка сахара;

– 1 чайная ложка соли;

начинка и жарка:

– 400 граммов паштета из куриной печени или другой готовой начинки;

– 500 миллилитров растительного масла для фритюра.

Приготовление: