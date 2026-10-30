30 октября, 23:29
Пирожки на кефире без дрожжей: как приготовить мягкое тесто и румяную корочку
Мягкие, пышные и вкусные пирожки можно приготовить и без дрожжей – именно на таком тесте и держится этот домашний рецепт. А еще здесь есть один интересный нюанс с кефиром, который влияет как на вкус, так и на текстуру выпечки.
Пирожки на кефире без дрожжей получаются мягкими, пышными и румяными, если правильно замесить тесто. В этом рецепте есть еще один важный нюанс: именно кефир отвечает за нежную текстуру выпечки.
Как приготовить пирожки на кефире?
- Время: 1 час
- Порций: 6
Ингредиенты:
– 300 миллилитров кефира;
– 900 граммов пшеничной муки;
– 200 граммов сметаны жирностью 24%;
– 2 куриных яйца;
– 16 граммов разрыхлителя для теста;
– 1 столовая ложка сахара;
– 1 столовая ложка растительного масла;
– 1 чайная ложка каменной соли с горкой;
– 100 миллилитров растительного масла.
Приготовление:
- Смешайте кефир со сметаной и слегка подогрейте примерно до 40 – 45 градусов.
- В глубокую миску высыпьте часть муки, влейте теплую молочную смесь, добавьте яйца, сахар, соль, разрыхлитель и масло.
- Замесите мягкое тесто, подсыпая оставшуюся муку, переложите его на посыпанный мукой стол и хорошо вымесите руками.
- Сформируйте шар, дайте тесту отдохнуть 10 минут и еще раз быстро вымесите.
- Раскатайте основу в пласт толщиной не более 1 сантиметра, нарежьте квадратиками размером 4 на 4 сантиметра, выложите в центр начинку и тщательно защепните края.
- Если тесто подсыхает, переворачивайте заготовки во время лепки липкой стороной вверх.
- Выкладывайте изделия на хорошо разогретую сковороду с маслом и жарьте на среднем огне с обеих сторон до образования аппетитной золотистой корочки, после чего переложите на тарелку, чтобы они немного остыли.