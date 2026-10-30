Пиріжки на кефірі без дріжджів: як отримати м’яке тісто й рум’яну скоринку

Ароматні пиріжки на кефірі / "Смачненьке"

М’які, пишні та смачні пиріжки можна зробити й без дріжджів – саме на такому тісті й тримається цей домашній рецепт. А ще тут є один цікавий нюанс із кефіром, який впливає і на смак, і на текстуру випічки.

Пиріжки на кефірі без дріжджів виходять м’якими, пишними й рум’яними, якщо правильно замісити тісто. У цьому рецепті є ще один важливий нюанс: саме кефір відповідає за ніжну текстуру випічки. Adv Як приготувати пиріжки на кефірі? Час : 1 година

: 1 година Порцій: 6 Інгредієнти:

– 300 мілілітрів кефіру;

– 900 грамів пшеничного борошна;

– 200 грамів сметани жирністю 24%;

– 2 штуки курячих яєць;

– 16 грамів розпушувача для тіста;

– 1 столова ложка цукру;

– 1 столова ложка рослинної олії;

– 1 чайна ложка кам'яної солі з гіркою;

– 100 мілілітрів рослинної олії. Приготування: Кефір змішайте зі сметаною та злегка прогрійте приблизно до 40 – 45 градусів. У глибоку миску висипте частину борошна, влийте теплу молочну суміш, додайте яйця, цукор, сіль, розпушувач і олію. Замісіть м'яке тісто, підсипаючи решту борошна, перекладіть його на припилений стіл і добре вимісіть руками. Сформуйте кулю, залиште відпочити на 10 хвилин і ще раз швидко обімніть. Розкачайте основу в пласт товщиною не більше 1 сантиметра, наріжте квадратиками розміром 4 на 4 сантиметри, викладіть у центр начинку та ретельно защипніть краї. Якщо тісто підсихає, перевертайте заготовки під час ліплення липкою стороною догори. Викладайте вироби в добре розігріту сковороду з олією та смажте на середньому вогні з обох боків до утворення апетитної золотистої скоринки, після чого перекладіть на тарілку, щоб вони трохи охололи.

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