Пиріжки на кефірі без дріжджів: як отримати м’яке тісто й рум’яну скоринку

Ароматні пиріжки на кефірі / "Смачненьке"
М’які, пишні та смачні пиріжки можна зробити й без дріжджів – саме на такому тісті й тримається цей домашній рецепт. А ще тут є один цікавий нюанс із кефіром, який впливає і на смак, і на текстуру випічки.
Пиріжки на кефірі без дріжджів виходять м’якими, пишними й рум’яними, якщо правильно замісити тісто. У цьому рецепті є ще один важливий нюанс: саме кефір відповідає за ніжну текстуру випічки.
Як приготувати пиріжки на кефірі?
- Час: 1 година
- Порцій: 6
Інгредієнти:
– 300 мілілітрів кефіру;
– 900 грамів пшеничного борошна;
– 200 грамів сметани жирністю 24%;
– 2 штуки курячих яєць;
– 16 грамів розпушувача для тіста;
– 1 столова ложка цукру;
– 1 столова ложка рослинної олії;
– 1 чайна ложка кам'яної солі з гіркою;
– 100 мілілітрів рослинної олії.
Приготування:
- Кефір змішайте зі сметаною та злегка прогрійте приблизно до 40 – 45 градусів.
- У глибоку миску висипте частину борошна, влийте теплу молочну суміш, додайте яйця, цукор, сіль, розпушувач і олію.
- Замісіть м'яке тісто, підсипаючи решту борошна, перекладіть його на припилений стіл і добре вимісіть руками.
- Сформуйте кулю, залиште відпочити на 10 хвилин і ще раз швидко обімніть.
- Розкачайте основу в пласт товщиною не більше 1 сантиметра, наріжте квадратиками розміром 4 на 4 сантиметри, викладіть у центр начинку та ретельно защипніть краї.
- Якщо тісто підсихає, перевертайте заготовки під час ліплення липкою стороною догори.
- Викладайте вироби в добре розігріту сковороду з олією та смажте на середньому вогні з обох боків до утворення апетитної золотистої скоринки, після чого перекладіть на тарілку, щоб вони трохи охололи.
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