Пирожки на кефире без дрожжей: как приготовить мягкое тесто и румяную корочку

Ароматные пирожки на кефире / "Вкусняшка"

Мягкие, пышные и вкусные пирожки можно приготовить и без дрожжей – именно на таком тесте и держится этот домашний рецепт. А еще здесь есть один интересный нюанс с кефиром, который влияет как на вкус, так и на текстуру выпечки.

Пирожки на кефире без дрожжей получаются мягкими, пышными и румяными, если правильно замесить тесто. В этом рецепте есть еще один важный нюанс: именно кефир отвечает за нежную текстуру выпечки. Adv Как приготовить пирожки на кефире? Время : 1 час

: 1 час Порций: 6 Ингредиенты:

– 300 миллилитров кефира;

– 900 граммов пшеничной муки;

– 200 граммов сметаны жирностью 24%;

– 2 куриных яйца;

– 16 граммов разрыхлителя для теста;

– 1 столовая ложка сахара;

– 1 столовая ложка растительного масла;

– 1 чайная ложка каменной соли с горкой;

– 100 миллилитров растительного масла. Приготовление: Смешайте кефир со сметаной и слегка подогрейте примерно до 40 – 45 градусов. В глубокую миску высыпьте часть муки, влейте теплую молочную смесь, добавьте яйца, сахар, соль, разрыхлитель и масло. Замесите мягкое тесто, подсыпая оставшуюся муку, переложите его на посыпанный мукой стол и хорошо вымесите руками. Сформируйте шар, дайте тесту отдохнуть 10 минут и еще раз быстро вымесите. Раскатайте основу в пласт толщиной не более 1 сантиметра, нарежьте квадратиками размером 4 на 4 сантиметра, выложите в центр начинку и тщательно защепните края. Если тесто подсыхает, переворачивайте заготовки во время лепки липкой стороной вверх. Выкладывайте изделия на хорошо разогретую сковороду с маслом и жарьте на среднем огне с обеих сторон до образования аппетитной золотистой корочки, после чего переложите на тарелку, чтобы они немного остыли.

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