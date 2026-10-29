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29 октября, 15:43
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Пирожки-пятиминутки на кефире: без дрожжей, без ожидания и с любой начинкой на сковороде

Лилия Имбировская-Сиваковская

Пирожки "пятиминутки" на кефире приходят на помощь, когда хочется порадовать домочадцев горячей выпечкой, но нет времени ждать, пока поднимется дрожжевое тесто. Благодаря взаимодействию молочной кислоты с пищевой содой тесто получается пористым, эластичным и очень податливым, а сами пирожки пропекаются на сковороде всего за несколько минут.

Это тесто абсолютно универсально: оно обладает сбалансированным нейтральным вкусом, поэтому одинаково хорошо подходит как к соленым начинкам, например, картофелю с грибами или тушеной капусте, так и к сладким яблокам, вишням или густому повидлу.

Как быстро приготовить пирожки на сковороде?

  • Время: 30 минут
  • Порций: 8

Ингредиенты: 
основа для теста: 
– 500 миллилитров теплого кефира; 
– 600 – 700 граммов пшеничной муки; 
– 1 куриное яйцо; 
– 3 – 4 столовые ложки растительного масла; 
– 2 столовые ложки сахара; 
– 1 чайная ложка пищевой соды; 
– 1 чайная ложка каменной соли; 
варианты начинки на выбор: 
– 400 граммов тушеной капусты или картофельного пюре с грибами; 
– 400 граммов густого повидла, вишен без косточек или творога с ванилью; 
для жарки: 
– 100 – 150 миллилитров растительного масла.

Приготовление:

  1. Кефир подогрейте примерно до 36 – 38 градусов, чтобы он стал ощутимо теплым.
  2. Перелейте его в просторную миску, всыпьте 1 чайную ложку пищевой соды и перемешайте венчиком: жидкость сразу покроется густой пенкой.
  3. Добавьте в кефирную пену 1 яйцо, 2 столовые ложки сахара, 1 чайную ложку соли и 3 – 4 столовые ложки растительного масла. Взбейте смесь в течение 1 минуты до полного растворения соли и сахара.
  4. Затем частями просейте через сито 600 – 700 граммов муки. Замесите мягкое, нежное и слегка липкое тесто, которое отстает от стенок миски, но остается воздушным.
  5. Категорически не пересыпайте его лишней мукой, чтобы готовые изделия не стали твердыми.
  6. Сразу разделите тесто на небольшие шарики весом примерно по 40 – 50 граммов каждый. Смажьте ладони и рабочую доску 1 чайной ложкой растительного масла, расплющите каждый шарик руками в круглую лепешку толщиной около 5 – 7 миллиметров.
  7. В центр каждой лепёшки выложите по 1 столовой ложке начинки. Если используете сладкие ягоды или фрукты, начинка должна быть густой, без лишнего сока, чтобы тесто не промокло во время лепки.
  8. Тщательно и плотно зажмите края, после чего слегка прижмите изделие ладонью, придавая ему плоскую форму. В глубокой сковороде разогрейте слой растительного масла толщиной примерно 5 миллиметров.
  9. Выкладывайте заготовки швом вниз с интервалом в 2 сантиметра.
  10. Жарьте пирожки на умеренном огне примерно по 3 – 4 минуты с каждой стороны до появления выраженной золотисто-румяной корочки.
  11. Переворачивайте аккуратно лопаткой, чтобы не проколоть тесто.
  12. Готовые горячие пирожки переложите на тарелку, застеленную бумажными полотенцами, чтобы впитать лишний жир.
  13. Накройте сверху чистым хлопковым полотенцем на 5 – 7 минут: благодаря собственному пару корочка станет мягкой, воздушной и нежной.

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