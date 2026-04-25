Пирожное "Молочный ломтик" дома: нежный десерт, который исчезает из холодильника первым

Есть десерты, которые непревзойденные по всем признакам – по виду, цвету и особым кремом внутри. "Молочный ломтик" именно из таких: простой на вид, но совершенным вкусом.

Шоколадный бисквит здесь должен остаться мягким, без сухих краев, а крем – держать форму, но не быть тяжелым, отмечает Nata.cooking. Именно в этом сочетании и скрывается весь секрет десерта.

Как приготовить шоколадное пирожное с кремом?

: 45 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 4 яйца;

– 100 граммов сахара;

– 100 граммов муки;

– 20 граммов какао;

– 5 граммов разрыхлителя;

– 25 миллилитров масла;

– 20 – 25 граммов меда;

– щепотка соли;

– 1 плитка шоколада для декора;

для крема:

– 200 миллилитров сливок жирностью 33%;

– 200 граммов сливочного сыра;

– 120 граммов сгущенного молока;

– 12 граммов желатина;

– 60 миллилитров воды или молока.

От этого десерта все в восторге: смотрите видео

Приготовление:

Для бисквита яйца взбейте с сахаром и щепоткой соли до пышной светлой массы. Добавьте масло и мед, после чего аккуратно перемешайте. Отдельно просейте муку, какао и разрыхлитель, а затем постепенно введите сухие ингредиенты к яичной массе, осторожно перемешивая лопаткой движениями снизу вверх, чтобы тесто оставалось легким и воздушным. Перелейте готовую массу на противень, застеленный качественным пергаментом, равномерно разровняйте и выпекайте при температуре 175 градусов примерно 10 – 12 минут. Важно не пересушить бисквит. После выпекания дайте ему остыть, снимите пергамент и разрежьте на 2 одинаковые части, при необходимости аккуратно подравняв сухие края. Для крема желатин залейте холодной водой или молоком и оставьте на 15 минут, чтобы он набух. Холодные сливки взбейте до устойчивых пиков, добавьте сливочный сыр и сгущенное молоко, перемешайте до однородности. Желатин растопите на водяной бане или короткими импульсами в микроволновой печи, следя, чтобы он не стал горячим, после чего влейте его в крем и еще раз взбейте всю массу примерно 2 – 3 минуты. На одну половину бисквита сразу выложите крем, быстро разровняйте, накройте второй половиной и поставьте в холодильник на несколько часов, чтобы десерт хорошо стабилизировался. После охлаждения по желанию полейте поверхность растопленным шоколадом и нарежьте на порционные пирожные.

Как определить настоящий ли шоколад?

Настоящий шоколад видно еще до первого куска – он имеет ровную поверхность, легкий блеск и ломается с четким сухим звуком, а не гнется в руках, пишет Eatingwell. Если плитка мягкая, матовая или слишком пластичная при комнатной температуре, это часто означает, что в составе много посторонних жиров.

Главная проверка – состав. В настоящем шоколаде на первых позициях должны быть какао-масса, какао-масло, иногда сахар и молочные компоненты, если это молочный вариант. Если вместо какао-масла указаны растительные жиры, пальмовое масло или их заменители, это уже кондитерская плитка, а не классический шоколад.

Еще один признак – как он тает. Настоящий шоколад быстро смягчается от тепла пальцев, потому что какао-масло плавится почти при температуре тела.

