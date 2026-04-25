Пирожное "Молочный ломтик" дома: нежный десерт, который исчезает из холодильника первым
- Десерт "Молочный ломтик" состоит из нежного шоколадного бисквита и крема, который держит форму благодаря желатину.
- Приготовление бисквита и крема длится 45 минут, после чего десерт охлаждают и декорируют шоколадом.
Есть десерты, которые непревзойденные по всем признакам – по виду, цвету и особым кремом внутри. "Молочный ломтик" именно из таких: простой на вид, но совершенным вкусом.
Шоколадный бисквит здесь должен остаться мягким, без сухих краев, а крем – держать форму, но не быть тяжелым, отмечает Nata.cooking. Именно в этом сочетании и скрывается весь секрет десерта.
Как приготовить шоколадное пирожное с кремом?
- Время: 45 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 4 яйца;
– 100 граммов сахара;
– 100 граммов муки;
– 20 граммов какао;
– 5 граммов разрыхлителя;
– 25 миллилитров масла;
– 20 – 25 граммов меда;
– щепотка соли;
– 1 плитка шоколада для декора;
для крема:
– 200 миллилитров сливок жирностью 33%;
– 200 граммов сливочного сыра;
– 120 граммов сгущенного молока;
– 12 граммов желатина;
– 60 миллилитров воды или молока.
Приготовление:
- Для бисквита яйца взбейте с сахаром и щепоткой соли до пышной светлой массы. Добавьте масло и мед, после чего аккуратно перемешайте.
- Отдельно просейте муку, какао и разрыхлитель, а затем постепенно введите сухие ингредиенты к яичной массе, осторожно перемешивая лопаткой движениями снизу вверх, чтобы тесто оставалось легким и воздушным.
- Перелейте готовую массу на противень, застеленный качественным пергаментом, равномерно разровняйте и выпекайте при температуре 175 градусов примерно 10 – 12 минут.
- Важно не пересушить бисквит. После выпекания дайте ему остыть, снимите пергамент и разрежьте на 2 одинаковые части, при необходимости аккуратно подравняв сухие края.
- Для крема желатин залейте холодной водой или молоком и оставьте на 15 минут, чтобы он набух. Холодные сливки взбейте до устойчивых пиков, добавьте сливочный сыр и сгущенное молоко, перемешайте до однородности.
- Желатин растопите на водяной бане или короткими импульсами в микроволновой печи, следя, чтобы он не стал горячим, после чего влейте его в крем и еще раз взбейте всю массу примерно 2 – 3 минуты.
- На одну половину бисквита сразу выложите крем, быстро разровняйте, накройте второй половиной и поставьте в холодильник на несколько часов, чтобы десерт хорошо стабилизировался.
- После охлаждения по желанию полейте поверхность растопленным шоколадом и нарежьте на порционные пирожные.
Как определить настоящий ли шоколад?
Настоящий шоколад видно еще до первого куска – он имеет ровную поверхность, легкий блеск и ломается с четким сухим звуком, а не гнется в руках, пишет Eatingwell. Если плитка мягкая, матовая или слишком пластичная при комнатной температуре, это часто означает, что в составе много посторонних жиров.
Главная проверка – состав. В настоящем шоколаде на первых позициях должны быть какао-масса, какао-масло, иногда сахар и молочные компоненты, если это молочный вариант. Если вместо какао-масла указаны растительные жиры, пальмовое масло или их заменители, это уже кондитерская плитка, а не классический шоколад.
Еще один признак – как он тает. Настоящий шоколад быстро смягчается от тепла пальцев, потому что какао-масло плавится почти при температуре тела.
