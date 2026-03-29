Що спекти на Великдень: новий шоколадний пляцок від Лесі Кравецької
29 марта, 20:15
Что испечь на Пасху: новый шоколадный пляцок от Леси Кравецкой

Лилия Имбировская-Сиваковская
Основні тези
  • Пирог "Радуга" от Леси Кравецкой имеет шоколадные коржи с тремя цветными творожными слоями и готовится за 1 час.
  • Настоящее сливочное масло можно проверить, положив на разогретую сковородку или растворив в воде с йодом.

Этот пирог сразу привлекает внимание разрезом – между шоколадными коржами видно три цветных сырных слоя, и именно в этом его главный эффект. Несмотря на праздничный вид, готовится он удивительно просто.

Отдельно стоит обратить внимание на сочетание текстур. Шоколадная основа остается мягкой и влажной, сообщает на своем ютуб-канале Наталья Кравецкая. Сырная прослойка напоминает нежный холодный крем с различными вкусами в одном куске.

Как приготовить пирог "Радуга"?

  • Время: 1 час
  • Порций: 6

Ингредиенты: 
– 250 граммов муки; 
– 8 граммов пищевой соды; 
– 60 граммов какао; 
– 2 яйца; 
– 3 грамма соли; 
– 280 граммов сахара; 
– 20 граммов ванильного сахара; 
– 60 миллилитров растительного масла; 
– 60 граммов сливочного масла жирностью 82%; 
– 280 миллилитров кислого молока или кефира; 
– 15 миллилитров столового 9% уксуса; 
– 1 килограмм 200 граммов творога; 
– 300 граммов сгущенного молока; 
– 500 миллилитров сливок; 
– 3 пачки желе разных цветов; 
– 3 чайные ложки быстрорастворимого желатина; 
– 450 миллилитров кипятка.

Приготовление:

  1. Сначала приготовьте шоколадный корж. В миску просейте муку, добавьте пищевую соду и какао, которое также надо просеять через мелкое сито, а комочки растереть ложкой. Все хорошо перемешайте.
  2. В отдельную миску выложите яйца, добавьте соль, сахар, ванильный сахар, масло, растопленное и охлажденное сливочное масло и кислое молоко или кефир.
  3. Перемешайте до однородности, всыпьте сухую смесь и снова хорошо перемешайте. В конце влейте уксус. Тесто получится достаточно жидким.
  4. Дно формы размером 36 на 28 сантиметров застелите пергаментом, при необходимости слегка закрепите его маслом.
  5. Вылейте тесто в форму, разровняйте лопаткой, чтобы слой был одинаковым по всей площади, и выпекайте на среднем уровне духовки в режиме "верх–низ" без конвекции примерно 25 минут при температуре 180 градусов.
  6. Готовый корж полностью охладите и разрежьте на две части размером 18 на 28 сантиметров. Далее приготовьте творожную прослойку.
  7. К творогу добавьте сгущенное молоко и сливки, после чего измельчите все погружным блендером до кремообразной однородной массы.
  8. Разделите ее на три примерно одинаковые части. Отдельно приготовьте каждый желейный слой.
  9. В одну миску всыпьте первую пачку желе, добавьте 1 чайную ложку быстрорастворимого желатина, влейте 150 миллилитров кипятка, перемешайте до растворения и охладите.
  10. Соедините эту массу с одной частью творожной основы и еще раз перебейте блендером до однородности. Один корж выложите в форму или кулинарную рамку нижней стороной вверх, сверху вылейте первый творожно-желейный слой, разровняйте и поставьте в холодильник на несколько минут для стабилизации.
  11. Так же приготовьте второй слой из второй пачки желе и второй части творожной массы, выложите его сверху, разровняйте и снова ненадолго поставьте в холодильник.
  12. Затем аналогично приготовьте третий слой из третьей пачки желе и последней части творожной массы, но примерно 100 граммов этой массы оставьте для верхнего покрытия. Третий слой вылейте в форму и аккуратно разровняйте.
  13. Сверху положите второй корж нижней стороной к творожной массе, слегка прижмите ладонью, после чего распределите тонким слоем отложенные 100 граммов творожной массы.
  14. Накройте пирог пищевой пленкой и поставьте в холодильник на 6 – 8 часов для полной стабилизации.
  15. Размер готового пирога – 18 на 28 сантиметров, вес – примерно 3,5 килограмма, высота – около 8 сантиметров.

Как проверить подлинность масла дома?

Разогретая сковородка по-разному реагирует на натуральное сливочное масло и продукт с примесями, пишет Іnformator Если положить небольшой кусочек на горячую поверхность, настоящее масло быстро и равномерно тает. Маргарин или смесь с заменителями обычно ведут себя иначе – начинают шипеть, брызгать и разлетаться по сковородке.

Проверить продукт можно и еще одним способом – с помощью воды и йода. Для этого масло растворяют в воде и добавляют 1 – 2 капли йода. Если через некоторое время жидкость не меняет цвет и в ней не видно отчетливых следов йода, это может свидетельствовать о натуральном составе. Если же смесь приобретает коричневатый оттенок, есть вероятность, что перед вами не натуральное сливочное масло.

