Сухие и жесткие деруны –это приговор хозяйкам: каких ошибок стоит избегать
- Для приготовления драников следует выбирать зрелый картофель с высоким содержанием крахмала, чтобы избежать "резиновой" текстуры.
- Натертую картофельную массу нужно слегка отжать, добавлять минимум муки и яиц, а жарить на раскаленной сковороде с достаточным количеством масла.
Деруны – это то блюдо, перед которым невозможно устоять. Но только в том случае, если они правильно приготовлены.
Деруны являются блюдом с особым шармом традиции и культуры. Готовить их не слишком сложно, но достаточно сделать одну ошибку, чтобы все усилия сошли на нет.
Читайте также Что должно быть первым – мука или яйцо: как правильно обваливать отбивные
Какие есть распространенные ошибки в приготовлении драников?
Главная и самая распространенная ошибка, которая способна испортить деруны еще на старте – это неправильный выбор сорта картофеля, рассказывает "РБК-Украина". Для этого блюда категорически не подходят молодые плоды или сорта с низким содержанием крахмала (они обычно имеют плотную текстуру и розовую или восковую кожуру). Если взять такой картофель, тесто получится слишком жидким, а сами драники на сковороде станут "резиновыми", жесткими и не будут держать форму.
Любимое блюдо / Фото "Аутентичная Украина"
Идеальный выбор – старый, зрелый картофель с высоким содержанием крахмала и желтоватым мякишем, который обеспечит правильную густоту и пышность.
Второй критический промах заключается в игнорировании лишнего сока и потемнении массы. После натирания картофель мгновенно начинает выделять большое количество жидкости. Если ее не отжать, вам придется всыпать слишком много муки, что превратит нежные овощные оладьи в глевкие картофельные лепешки. Натертую массу надо обязательно слегка отжать руками или через сито. А чтобы тесто не приобрело неэстетичный серо-синий цвет из-за окисления на воздухе, вместе с картофелем обязательно надо натереть репчатый лук – его сок работает как природный антиоксидант и сохраняет красивый золотистый оттенок.
Еще одна ошибка касается чрезмерного увлечения связывающими ингредиентами, в частности мукой и яйцами. Пытаясь подстраховаться, чтобы тесто не развалилось, неопытные кулинары добавляют несколько яиц и стакан муки. В результате вместо классических драников получаются обычные оладьи с легким картофельным привкусом. На самом деле для большой миски теста достаточно всего одной столовой ложки муки (или крахмала, который осел на дне отжатого сока) и одного яйца. Главное – дать естественному крахмалу выполнить свою работу.
Как правильно жарить драники?
Деруны очень легко испортить неправильным температурным режимом во время жарки, отмечает УНИАН. Их ни в коем случае нельзя выкладывать на едва теплую сковороду с непрогретым маслом – в таком случае картофель, как губка, впитает в себя весь жир, станет гливкой и досадно размокнет.
Сковорода должна быть раскаленной, а масла – достаточно, чтобы драники жарились быстро, покрываясь хрустящей румяной корочкой, которая запечатает все соки внутри. При этом огонь должен быть средним, чтобы середина успела полностью пропечься и не осталась сырой.
Как приготовить драники?
Все секреты узнали – пришло время наслаждаться. С рецептом o_gorodnik все будет легко и быстро.
Ингредиенты:
– 500 граммов картофеля;
– 100 граммов лука;
– 1 куриное яйцо;
– 25 граммов крахмала;
– соль, перец по вкусу.
Готовим любимые драники: смотрите видео
Приготовление:
- Очистите картофель и лук, положите их в чашу блендера, добавьте немного соли и перебейте до состояния гладкого, однородного пюре.
- Лук в этом процессе является обязательным, поскольку его сок работает как природный антиоксидант и не позволяет картофельной массе потемнеть.
- После этого переложите все на мелкое сито, чтобы избавиться от лишней жидкости, которая мешает выпеканию.
- Сок, что стек в миску, не спешите выливать – подождите буквально минуту, пока на самом дне осядет плотный слой натурального белого крахмала, после чего осторожно слейте темную воду, а сам осадок верните обратно к отжатым овощам.
- Добавьте к картофельной смеси сырое яйцо, щепотку молотого перца и весь собранный со дна крахмал, после чего тщательно перемешайте все до полной однородности.
- Благодаря использованию родного крахмала тесто идеально держать форму на сковороде без единой ложки пшеничной муки, что сделает ваши драники чистыми на вкус и невероятно нежными внутри.
- Теперь щедро разогрейте растительное масло на сковороде и порционно выкладывайте массу ложкой, формируя небольшие круглые оладьи одинакового размера.
- Жарьте их на среднем огне примерно по две минуты с каждой стороны, ориентируясь на появление красивой золотистой и очень хрустящей корочки.
- Готовое блюдо на несколько секунд выложите на бумажную салфетку, чтобы она впитала весь избыточный жир, и сразу подавайте к столу горячими, пока держится идеальный хруст краев.
Что еще вкусного приготовить?
Приходит сезон клубники – пришло время наслаждаться любимой ягодой. Для этого прекрасно подойдет легкий и нежный торт.
Здесь все решает простое сочетание: мягкий бисквит, сладкий крем и сочная клубника. Такая гармония покорит даже требовательных гурманов.