Что старания не пошли коту под хвост: почему паска крошится и как этого избежать

Паска должна не только хорошо выглядеть и хорошо на вкус, но и не крошиться. Достичь этого несложно, стоит лишь избегать нескольких распространенных ошибок.

Если вы точно придерживаетесь рецепта, то может быть всего несколько ошибок, из-за которых паска может крошиться. О чем именно идет речь и как этого избежать – рассказывает 24 Канал.

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Распространенные ошибки при приготовлении паски

Первое, что стоит помнить – тесто на паску вымешивается долго. Даже если вам кажется, что оно уже достигло нужной консистенции, не сокращайте время, чтобы потом не жалеть.

Ваша паска не будет крошиться / Фото Pixabay

Еще одна ошибка – вымешивать тесто хаотичными движениями. Так вы не достигнете ничего, кроме потраченного времени и усилий.

Также не стоит забывать добавлять соль, а сахар и соль – только в определенной рецептом пропорции. В противном случае паска может рассыпаться в руках.

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