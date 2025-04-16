Что старания не пошли коту под хвост: почему паска крошится и как этого избежать
- Пасха не должна крошиться, если избегать распространенных ошибок.
- Необходимо добавлять соль и сахар в определенной рецептом пропорции, во избежание рассыпания кулича.
Паска должна не только хорошо выглядеть и хорошо на вкус, но и не крошиться. Достичь этого несложно, стоит лишь избегать нескольких распространенных ошибок.
Если вы точно придерживаетесь рецепта, то может быть всего несколько ошибок, из-за которых паска может крошиться. О чем именно идет речь и как этого избежать – рассказывает 24 Канал.
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Распространенные ошибки при приготовлении паски
Первое, что стоит помнить – тесто на паску вымешивается долго. Даже если вам кажется, что оно уже достигло нужной консистенции, не сокращайте время, чтобы потом не жалеть.
Еще одна ошибка – вымешивать тесто хаотичными движениями. Так вы не достигнете ничего, кроме потраченного времени и усилий.
Также не стоит забывать добавлять соль, а сахар и соль – только в определенной рецептом пропорции. В противном случае паска может рассыпаться в руках.
У нее всегда все удается: готовим идеальную паску с Лилией Цвит.