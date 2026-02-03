Сода "убивает" вкус выпечки: о чем должна знать каждая хозяйка

Сода – один из постоянных ингредиентов в рецептах выпечки. Однако мало кто знает, что она может очень негативно повлиять ну результат.

Казалось бы, именно сода делает тесто воздушным, а тесто – нежным. Однако не все так просто, как мы себе представляем. Почему вместо соды использовать разрыхлитель – рассказывает портал Pysznosci.

Читайте также Это не укроп или лавровый лист: что сделает пельмени вкусными и ароматными

Как сода может испортить выпечку?

Как показывает практика по пищевой химии, чрезмерное количество соды негативно влияет на тесто. При таких условиях белковые связи формируются неправильно, из-за чего выпечка теряет упругость и становится ломкой.

Хотя сода и образует углекислый газ, который отвечает за пористость, его избыток разрушает структуру теста. В результате готовое изделие может иметь посторонний, щелочной запах и даже не слишком аппетитный цвет с сероватым оттенком.

С содой нужно быть осмотрительными / Фото Freepik

Кроме этого, такая выпечка быстрее черствеет, ведь сода активно реагирует с жирами и белками, меняя вкус и консистенцию.

Как уменьшить негативное влияние соды?

Специалисты рекомендуют применять соду только вместе с кислыми ингредиентами кисломолочными продуктами или соком лимона, которые снижают ее агрессивное действие. В то же время дозировка должна быть максимально точной, иначе эффект будет обратным, отмечает Haps.

Большинство современных кондитеров предпочитают разрыхлитель, который работает деликатнее и стабильнее. Сода привлекает доступностью, но ее влияние на вкус слишком ощутимо.

Что вкусного приготовить?