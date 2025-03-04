Вкус – далеко не единственная причина: для чего васаби в суши

Васаби – важное и такое привычное дополнение к суши. Его острый вкус дополняет нежность рыбы и риса. Без него роллы кажутся менее выразительными, словно им чего-то не хватает.

Эта особая приправа не просто добавляет остроты. Ее используют по нескольким причинам. Она выполняет роль природного антисептика, уничтожая бактерии, которые могут быть в свежей рыбе, информирует 24 Канал. Жгучий вкус специи длится всего несколько секунд, после чего оставляет чистый привкус, который позволяет сполна насладиться блюдом.

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Кто и когда придумал васаби

Его начали использовать еще тысячу лет назад в Японии. Сначала как лекарственное растение, однако впоследствии японцы заметили, что васаби хорошо сочетается со свежей рыбой. В средневековье он стал незаменимой частью суши.

Васаби – это не только для суши. Его добавляют в соусы, заправки и даже десерты. В Японии есть мороженое с васаби – сочетание, которое кажется странным, но имеет неожиданно приятный вкус. На полках украинских магазинов можно знать разнообразные снеки со вкусом васаби – чипсы, сухарики. Еще его используют в маринадах для мяса, чтобы сделать блюдо более пикантным и нежным.

Можно ли заменить васаби

Оригинальный васаби – дорогая вещь. Поэтому большинство ресторанов используют его заменитель – смесь хрена, горчицы и красителя. Он имеет похожий вкус, но не такой изысканный.

В домашних условиях можно сделать аналог васаби. Самый простой вариант – смешать тертый хрен с каплей горчицы. Можно добавить немного лимонного сока для более легкой кислинки. Такая смесь дает похожую остроту и аромат, хоть и не полностью повторяет настоящий васаби.

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