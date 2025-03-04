Ця особлива приправа не просто додає гостроти. Її використовують з кількох причин. Вона виконує роль природного антисептика, знищуючи бактерії, які можуть бути у свіжій рибі, інформує 24 Канал. Пекучий смак спеції триває всього кілька секунд, після чого залишає чистий посмак, який дозволяє сповна насолодитися стравою.

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Хто й коли придумав васабі

Його почали використовувати ще тисячу років тому в Японії. Спочатку як лікарську рослину, проте згодом японці помітили, що васабі добре поєднується зі свіжою рибою. У середньовіччі він став незамінною частиною суші.

Васабі – це не тільки для суші. Його додають у соуси, заправки й навіть десерти. У Японії є морозиво з васабі – поєднання, яке здається дивним, але має несподівано приємний смак. На полицях українських магазинів можна знати різноманітні снеки зі смаком васабі – чипси, сухарики. Ще його використовують у маринадах для м'яса, щоб зробити страву більш пікантною та ніжною.

Чи можна замінити васабі

Оригінальний васабі – дорога річ. Тому більшість ресторанів використовують його замінник – суміш хрону, гірчиці та барвника. Він має схожий смак, але не такий вишуканий.

В домашніх умовах можливо зробити аналог васабі. Найпростіший варіант – змішати тертий хрін із краплею гірчиці. Можна додати трохи лимонного соку для легшої кислинки. Така суміш дає схожу гостроту й аромат, хоч і не повністю повторює справжній васабі.

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