Из-за этой ошибки сырники всегда пригорают: как легко этого избежать

Сырники – один из любимых завтраков, который всегда радует вкусом и текстурой. Однако иногда случается, что уже на последнем этапе их приготовления возникают трудности.

Сырники трудно назвать самым сложным блюдом, но даже здесь есть свои секреты, которые существенно влияют на конечный результат. Почему сырники пригорают и как забыть об этой неприятности навсегда – рассказывает портал Pysznosci.

Почему сырники не получаются?

Секрет идеальных сырников начинается с выбора качественной основы, поэтому отдавайте предпочтение свежему творогу с высоким показателем жирности. Лучшим вариантом станет домашний продукт с рынка, однако подойдет и магазинный, если содержание жира в нем составляет не менее 9%.

Именно высокая жирность обеспечивает изделиям нежную и однородную текстуру, тогда как использование обезжиренного сыра чаще всего приводит к тому, что блюдо просто теряет форму и расплывается на сковороде.

Любимый завтрак / Фото Pixabay

Кроме жирности, критически важно учитывать консистенцию и уровень влаги в продукте. В идеале сыр должен быть гладким, как густой крем, без лишних зернистых крупинок, но в то же время не слишком жидким.

Чтобы проверить влажность, попробуйте слегка сжать кусочек сыра в ладони - если из него активно вытекает сыворотка, обязательно откиньте массу на марлю и хорошо отожмите ее перед началом приготовления.

Особого внимания требует и добавление вспомогательных ингредиентов, таких как мука и сахар. Помните, что чрезмерное количество сахара под воздействием высокой температуры превращается в карамель, из-за чего сырники начинают пригорать или прилипать к поверхности. Лучше добавить меньше подсластителя в само тесто, а сладость компенсировать соусом при подаче.

Также никогда не игнорируйте этап панировки: перед выкладыванием на разогретую сковородку тщательно обваляйте каждое изделие в муке, чтобы они держали четкую форму и покрылись равномерной золотистой корочкой.

Что не стоит класть в сырники?

Если влажность сыра высокая – яичные белки будут лишними. Из-за них тесто будет жидкое, и сырники просто развалятся, рассказывает Przyslij przepis.

Водянистые ягоды и фрукты также лучше подать отдельно, а не вмешивать в тесто. Эту ошибку часто делают в надежде добавить блюду выраженного акцента.

