Сырники трудно назвать самым сложным блюдом, но даже здесь есть свои секреты, которые существенно влияют на конечный результат. Почему сырники пригорают и как забыть об этой неприятности навсегда – рассказывает портал Pysznosci.

Почему сырники не получаются?

Секрет идеальных сырников начинается с выбора качественной основы, поэтому отдавайте предпочтение свежему творогу с высоким показателем жирности. Лучшим вариантом станет домашний продукт с рынка, однако подойдет и магазинный, если содержание жира в нем составляет не менее 9%.

Именно высокая жирность обеспечивает изделиям нежную и однородную текстуру, тогда как использование обезжиренного сыра чаще всего приводит к тому, что блюдо просто теряет форму и расплывается на сковороде.

Любимый завтрак / Фото Pixabay

Кроме жирности, критически важно учитывать консистенцию и уровень влаги в продукте. В идеале сыр должен быть гладким, как густой крем, без лишних зернистых крупинок, но в то же время не слишком жидким.

Чтобы проверить влажность, попробуйте слегка сжать кусочек сыра в ладони - если из него активно вытекает сыворотка, обязательно откиньте массу на марлю и хорошо отожмите ее перед началом приготовления.

Особого внимания требует и добавление вспомогательных ингредиентов, таких как мука и сахар. Помните, что чрезмерное количество сахара под воздействием высокой температуры превращается в карамель, из-за чего сырники начинают пригорать или прилипать к поверхности. Лучше добавить меньше подсластителя в само тесто, а сладость компенсировать соусом при подаче.

Также никогда не игнорируйте этап панировки: перед выкладыванием на разогретую сковородку тщательно обваляйте каждое изделие в муке, чтобы они держали четкую форму и покрылись равномерной золотистой корочкой.

Что не стоит класть в сырники?

Если влажность сыра высокая – яичные белки будут лишними. Из-за них тесто будет жидкое, и сырники просто развалятся, рассказывает Przyslij przepis.

Водянистые ягоды и фрукты также лучше подать отдельно, а не вмешивать в тесто. Эту ошибку часто делают в надежде добавить блюду выраженного акцента.

