Борщ без свеклы и капусты: забытый старинный рецепт из глубины Полесья, который удивляет своим вкусом

В традиционной кухне Полесья сохранились рецепты, способные перевернуть привычное представление о классических украинских блюдах. Один из самых ярких примеров – старинный борщ без свеклы.

Борщ без свеклы и капусты – звучит невероятно, но это блюдо точно способно приятно удивить. Результат поражает насыщенным цветом, глубиной лесного аромата и приятной кислинкой, поэтому попробовать этот рецепт точно стоит каждому.

Как приготовить полесский борщ без свеклы?

Время : 1 час

: 1 час Порций: 6

Ингредиенты:

– 50 – 70 граммов сушеных грибов;

– 3 литра воды;

– 5 картофелин;

– 3 – 4 столовые ложки пшена;

– 4 – 5 квашеных помидоров;

– 100 миллилитров рассола из квашеных помидоров;

– 1 – 2 луковицы;

– 1 морковь;

– 2 – 3 столовые ложки растительного масла;

– соль и перец по вкусу;

– 2 лавровых листа;

– щепотка соды;

– зелень для подачи.

Приготовление: