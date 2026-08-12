12 августа, 09:20
Секретный ингредиент вместо уксуса: как заготовить идеальные помидоры с яблоками на зиму
Помидоры с яблоками – это тот случай, когда привычная консервация приобретает новый облик без сложных ингредиентов. В банке сочетаются помидоры, фрукты и пряный рассол, который придает заготовке особый аромат.
Помидоры с яблоками – это простой способ получить зимой банку с более ярким вкусом и ароматом. Когда хочется сделать консервированные помидоры интереснее, один фрукт в банке может изменить все.
Как заготовить помидоры с яблоками?
- Время: 30 минут
- Порций: 3-литровая банка
Ингредиенты:
– 2 килограмма помидоров;
– 3–4 яблока сорта "Антоновка";
– 2 сладких перца;
– 1 острый перец;
– чеснок – по желанию;
– лавровый лист – по желанию;
– черный и душистый перец горошком по вкусу;
– 2 столовые ложки сахара на 1 литр воды;
– 1 столовая ложка соли на литр воды.
Приготовление:
- Помидоры вымойте, а при необходимости проколите у плодоножки.
- Яблоки нарежьте большими дольками, сладкий перец – полосками, острый перец – небольшими кусочками.
- В стерилизованную банку слоями выложите помидоры, яблоки и сладкий перец.
- Добавьте острый перец, а по желанию – чеснок, лавровый лист и перец горошком.
- Залейте банку кипятком и оставьте на 10 – 15 минут, после чего слейте воду в кастрюлю.
- Добавьте соль и сахар, доведите рассол до кипения и снова залейте им содержимое банки.
- Сразу же герметично закройте крышкой, переверните вверх дном, укутайте и оставьте до полного остывания.