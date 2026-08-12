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12 августа, 09:20
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Секретный ингредиент вместо уксуса: как заготовить идеальные помидоры с яблоками на зиму

Лилия Имбировская-Сиваковская

Помидоры с яблоками – это тот случай, когда привычная консервация приобретает новый облик без сложных ингредиентов. В банке сочетаются помидоры, фрукты и пряный рассол, который придает заготовке особый аромат.

Помидоры с яблоками – это простой способ получить зимой банку с более ярким вкусом и ароматом. Когда хочется сделать консервированные помидоры интереснее, один фрукт в банке может изменить все.

Как заготовить помидоры с яблоками?

  • Время: 30 минут
  • Порций: 3-литровая банка

Ингредиенты: 
– 2 килограмма помидоров;
– 3–4 яблока сорта "Антоновка";
– 2 сладких перца;
– 1 острый перец;
– чеснок – по желанию; 
– лавровый лист – по желанию; 
– черный и душистый перец горошком по вкусу; 
– 2 столовые ложки сахара на 1 литр воды;
– 1 столовая ложка соли на литр воды.

Приготовление:

  1. Помидоры вымойте, а при необходимости проколите у плодоножки.
  2. Яблоки нарежьте большими дольками, сладкий перец – полосками, острый перец – небольшими кусочками.
  3. В стерилизованную банку слоями выложите помидоры, яблоки и сладкий перец.
  4. Добавьте острый перец, а по желанию – чеснок, лавровый лист и перец горошком.
  5. Залейте банку кипятком и оставьте на 10 – 15 минут, после чего слейте воду в кастрюлю.
  6. Добавьте соль и сахар, доведите рассол до кипения и снова залейте им содержимое банки.
  7. Сразу же герметично закройте крышкой, переверните вверх дном, укутайте и оставьте до полного остывания.