Томаты в собственном соку – настоящее гастрономическое удовольствие. Они служат отличным ингредиентом для домашних соусов, или же вкусной закуской, которую можно еще и запивать маринадом.

Рецепт не требует особых навыков и под силу каждому, но зимой станет удачным подарком. Как закрыть помидоры в собственном соку рассказывает 24 Канал со ссылкой на Любимый Город.

Как закрыть помидоры в собственном соку?

Время: 1 час 30 минут

1 час 30 минут Порции: одна 3-литровая банка

Ингредиенты:

– 3,5 килограмма томатов;

– 3 чайные ложки сахара;

– 1 столовая ложка соли;

– один лавровый лист;

– по 5 горошин черного и душистого перца.

Приготовление:

Помидоры тщательно помойте и переберите. 2 килограмма качественных плодов отложите для консервации, а из остальных сделайте томатный сок с помощью блендера, мясорубки или соковыжималки.

На овощах сделайте надрез в форме креста на остром конце. Сложите в глубокую посуду и на 5 минут залейте кипятком. Затем достаньте, остудите и снимите кожицу.

Сок влейте в кастрюлю с толстым дном. Добавьте соль, сахар, прокипятите.

На дно банки положите два вида перца и лавровый лист. Поместите томаты и залейте горячим соком. Прикройте крышками.

Стерилизуйте помидоры в большой кастрюле с полотенцем на дне. Вода должна доходить до 2/3 банки. Когда она закипит, оставьте консервацию обрабатываться на 25 минут.

Тогда плотно закройте и переместите на хранение в прохладное помещение.

Приятного аппетита!

Как еще закрыть помидоры на зиму?