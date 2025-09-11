11 сентября, 12:41
Самые вкусные помидоры в собственном соку, которые порадуют зимой
Основні тези
- Томаты в собственном соку – универсальный ингредиент для домашних блюд и как самостоятельная закуска.
- Существуют различные рецепты этой популярной консервации: от целых помидоров со шкуркой, очищенных до использования готового томатного сока.
Томаты в собственном соку – настоящее гастрономическое удовольствие. Они служат отличным ингредиентом для домашних соусов, или же вкусной закуской, которую можно еще и запивать маринадом.
Рецепт не требует особых навыков и под силу каждому, но зимой станет удачным подарком. Как закрыть помидоры в собственном соку рассказывает 24 Канал со ссылкой на Любимый Город.
Как закрыть помидоры в собственном соку?
- Время: 1 час 30 минут
- Порции: одна 3-литровая банка
Ингредиенты:
– 3,5 килограмма томатов;
– 3 чайные ложки сахара;
– 1 столовая ложка соли;
– один лавровый лист;
– по 5 горошин черного и душистого перца.
Приготовление:
- Помидоры тщательно помойте и переберите. 2 килограмма качественных плодов отложите для консервации, а из остальных сделайте томатный сок с помощью блендера, мясорубки или соковыжималки.
- На овощах сделайте надрез в форме креста на остром конце. Сложите в глубокую посуду и на 5 минут залейте кипятком. Затем достаньте, остудите и снимите кожицу.
- Сок влейте в кастрюлю с толстым дном. Добавьте соль, сахар, прокипятите.
- На дно банки положите два вида перца и лавровый лист. Поместите томаты и залейте горячим соком. Прикройте крышками.
- Стерилизуйте помидоры в большой кастрюле с полотенцем на дне. Вода должна доходить до 2/3 банки. Когда она закипит, оставьте консервацию обрабатываться на 25 минут.
- Тогда плотно закройте и переместите на хранение в прохладное помещение.
Приятного аппетита!
Как еще закрыть помидоры на зиму?
- Закрыть томаты можно по-разному: в сладком или кислом маринаде, по-еврейски, сделать из них томатный сок или кетчуп. А можно немного поэкспериментировать и выбрать рецепт помидоров половинками.
- Также можно заквасить помидоры всего за 3 дня – вы получите вкус, подобный сортам, выдержанных в бочках. Все благодаря специально подобранным травам и простому рассолу.
- Или же подойдите немного оригинальнее и закройте помидоры со сливами. Кисло-сладкая закуска во фруктовом маринаде точно войдет в список ваших любимых.