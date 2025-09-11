Рецепт не требует особых навыков и под силу каждому, но зимой станет удачным подарком. Как закрыть помидоры в собственном соку рассказывает 24 Канал со ссылкой на Любимый Город.

Как закрыть помидоры в собственном соку?

  • Время: 1 час 30 минут
  • Порции: одна 3-литровая банка

Ингредиенты:
– 3,5 килограмма томатов;
– 3 чайные ложки сахара;
– 1 столовая ложка соли;
– один лавровый лист;
– по 5 горошин черного и душистого перца.

Приготовление:

  1. Помидоры тщательно помойте и переберите. 2 килограмма качественных плодов отложите для консервации, а из остальных сделайте томатный сок с помощью блендера, мясорубки или соковыжималки.
  2. На овощах сделайте надрез в форме креста на остром конце. Сложите в глубокую посуду и на 5 минут залейте кипятком. Затем достаньте, остудите и снимите кожицу.
  3. Сок влейте в кастрюлю с толстым дном. Добавьте соль, сахар, прокипятите.
  4. На дно банки положите два вида перца и лавровый лист. Поместите томаты и залейте горячим соком. Прикройте крышками.
  5. Стерилизуйте помидоры в большой кастрюле с полотенцем на дне. Вода должна доходить до 2/3 банки. Когда она закипит, оставьте консервацию обрабатываться на 25 минут.
  6. Тогда плотно закройте и переместите на хранение в прохладное помещение.

Приятного аппетита!

Как еще закрыть помидоры на зиму?

  • Закрыть томаты можно по-разному: в сладком или кислом маринаде, по-еврейски, сделать из них томатный сок или кетчуп. А можно немного поэкспериментировать и выбрать рецепт помидоров половинками.
  • Также можно заквасить помидоры всего за 3 дня – вы получите вкус, подобный сортам, выдержанных в бочках. Все благодаря специально подобранным травам и простому рассолу.
  • Или же подойдите немного оригинальнее и закройте помидоры со сливами. Кисло-сладкая закуска во фруктовом маринаде точно войдет в список ваших любимых.