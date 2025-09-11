Рецепт не вимагає особливих навичок і під силу кожному, але взимку стане вдалим дарунком. Як закрити помідори у власному соку розповідає 24 Канал з посиланням на Любиме Місто.

Як закрити помідори у власному соку?

Час: 1 година 30 хвилин

1 година 30 хвилин Порції: одна 3-літрова банка

Інгредієнти:

– 3,5 кілограми томатів;

– 3 чайні ложки цукру;

– 1 столова ложка солі;

– один лавровий лист;

– по 5 горошин чорного і духмяного перцю.

Приготування:

Помідори ретельно помийте й переберіть. 2 кілограми якісних плодів відкладіть для консервації, а з решти зробіть томатний сік за допомогою блендера, м'ясорубки або сокодавилки.

На овочах зробіть надріз у формі хреста на гострому кінці. Складіть в глибокий посуд і на 5 хвилин залийте окропом. Потім дістаньте, остудіть і зніміть шкірку.

Сік влийте в каструлю з товстим дном. Додайте сіль, цукор, прокип'ятіть.

На дно банки покладіть два види перцю і лавровий лист. Помістіть томати та залийте гарячим соком. Прикрийте кришками.

Стерилізуйте помідори у великій каструлі з рушником на дні. Вода має доходити до 2/3 банки. Коли вона закипить, залиште консервацію оброблятися на 25 хвилин.

Тоді щільно закрийте й перемістіть на зберігання в прохолодне приміщення.

Смачного!

