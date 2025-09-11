Рецепт не вимагає особливих навичок і під силу кожному, але взимку стане вдалим дарунком. Як закрити помідори у власному соку розповідає 24 Канал з посиланням на Любиме Місто.
Як закрити помідори у власному соку?
- Час: 1 година 30 хвилин
- Порції: одна 3-літрова банка
Інгредієнти:
– 3,5 кілограми томатів;
– 3 чайні ложки цукру;
– 1 столова ложка солі;
– один лавровий лист;
– по 5 горошин чорного і духмяного перцю.
Приготування:
- Помідори ретельно помийте й переберіть. 2 кілограми якісних плодів відкладіть для консервації, а з решти зробіть томатний сік за допомогою блендера, м'ясорубки або сокодавилки.
- На овочах зробіть надріз у формі хреста на гострому кінці. Складіть в глибокий посуд і на 5 хвилин залийте окропом. Потім дістаньте, остудіть і зніміть шкірку.
- Сік влийте в каструлю з товстим дном. Додайте сіль, цукор, прокип'ятіть.
- На дно банки покладіть два види перцю і лавровий лист. Помістіть томати та залийте гарячим соком. Прикрийте кришками.
- Стерилізуйте помідори у великій каструлі з рушником на дні. Вода має доходити до 2/3 банки. Коли вона закипить, залиште консервацію оброблятися на 25 хвилин.
- Тоді щільно закрийте й перемістіть на зберігання в прохолодне приміщення.
Смачного!
Як ще закрити помідори на зиму?
- Закрити томати можна по-різному: в солодкому чи кислому маринаді, по-єврейськи, зробити з них томатний сік або кетчуп. А можна трохи поекспериментувати й обрати рецепт помідорів половинками.
- Також можна заквасити помідори всього за 3 дні – ви отримаєте смак, подібний до сортів, витриманих у бочках. Все завдяки спеціально підібраним травам і простому розсолу.
- Або ж підійдіть трохи оригінальніше і закрийте помідори зі сливами. Кисло-солодка закуска у фруктовому маринаді точно увійде в список ваших улюблених.