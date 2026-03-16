Эта постная "Шуба" на вкус еще лучше, чем рождественская: рецепт, который стоит попробовать каждому
- Постная "Шуба" позволяет наслаждаться любимыми вкусами без ограничений во время поста.
- Этот салат всегда создает ощущение праздничности, даже в будние дни.
Пост –это вовсе не причина отказываться от любимых блюд. Вы просто можете открыть их для себя по-новому –и такие эксперименты могут стать очень приятным сюрпризом!
"Шуба" – это именно тот салат, который всегда дарит ощущение праздничности, даже когда оказывается на столе в обычные будни. Это прекрасная возможность насладиться любимым сочетанием вкусов, не беспокоясь ни о каких ограничениях, рассказывает портал Cookpad.
Читайте также Дешевая рыба – а котлеты нежнее мясных: как правильно приготовить хек
Как приготовить постную "Шубу"?
- Время: 45 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 1 большая свекла;
– 3 картофелины;
– 1 – 2 сельди;
– 1 морковь;
– постный майонез;
– 1 яблоко;
– 1 луковица.
Салат, который всегда дарит праздник / Фото Freepik
Приготовление:
- Отварите свеклу, картофель и морковь до готовности, дайте им полностью остыть, после чего очистите от кожуры.
- Лук нарежьте мелкими кубиками (по желанию его можно на несколько минут замариновать в уксусе со щепоткой сахара, чтобы убрать лишнюю горечь).
- Сельдь тщательно очистите от внутренностей, кожуры и костей, а полученное филе нарежьте небольшими кусочками.
- Собирайте салат слоями в глубокой прозрачной емкости или с помощью кондитерского кольца, смазывая каждый уровень постным майонезом.
- Первым слоем выложите картофель, натертый на крупной терке, далее – кусочки сельди и лук.
- Поверх рыбы натрите свежее яблоко, затем добавьте слой тертой моркови.
- Завершите композицию толстым слоем тертой свеклы, разровняйте его и щедро смажьте майонезом.
Как выбрать сельдь на "Шубу"?
Для идеальной "Шубы" лучше всего покупать целую малосольную сельдь пряного посола, а не готовое филе в масле, советует портал Pysznosci.
Обращайте внимание на внешний вид рыбы. Она должна быть упитанной, с толстой спинкой и серебристой шкуркой без желтых пятен "ржавчины", которые свидетельствуют об окислении жира. Глаза свежей сельди обычно чистые и не слишком мутные, а жабры – темно-красного цвета без неприятного запаха.
Если же вы видите на рыбе повреждения или она кажется слишком мягкой на ощупь, лучше отказаться от покупки, чтобы салат не превратился в кашу.
Что еще вкусного приготовить?
Пришло время смаковать любимый зеленый борщ.
А для быстрого перекуса прекрасно подойдут быстрые салаты с мивиной.