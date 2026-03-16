Эта постная "Шуба" на вкус еще лучше, чем рождественская: рецепт, который стоит попробовать каждому

Пост –это вовсе не причина отказываться от любимых блюд. Вы просто можете открыть их для себя по-новому –и такие эксперименты могут стать очень приятным сюрпризом!

"Шуба" – это именно тот салат, который всегда дарит ощущение праздничности, даже когда оказывается на столе в обычные будни. Это прекрасная возможность насладиться любимым сочетанием вкусов, не беспокоясь ни о каких ограничениях, рассказывает портал Cookpad.

Как приготовить постную "Шубу"?

Час : 45 минут

: 45 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 1 большая свекла;

– 3 картофелины;

– 1 – 2 сельди;

– 1 морковь;

– постный майонез;

– 1 яблоко;

– 1 луковица.

Салат, который всегда дарит праздник / Фото Freepik

Приготовление:

Отварите свеклу, картофель и морковь до готовности, дайте им полностью остыть, после чего очистите от кожуры. Лук нарежьте мелкими кубиками (по желанию его можно на несколько минут замариновать в уксусе со щепоткой сахара, чтобы убрать лишнюю горечь). Сельдь тщательно очистите от внутренностей, кожуры и костей, а полученное филе нарежьте небольшими кусочками. Собирайте салат слоями в глубокой прозрачной емкости или с помощью кондитерского кольца, смазывая каждый уровень постным майонезом. Первым слоем выложите картофель, натертый на крупной терке, далее – кусочки сельди и лук. Поверх рыбы натрите свежее яблоко, затем добавьте слой тертой моркови. Завершите композицию толстым слоем тертой свеклы, разровняйте его и щедро смажьте майонезом.

Как выбрать сельдь на "Шубу"?

Для идеальной "Шубы" лучше всего покупать целую малосольную сельдь пряного посола, а не готовое филе в масле, советует портал Pysznosci.

Обращайте внимание на внешний вид рыбы. Она должна быть упитанной, с толстой спинкой и серебристой шкуркой без желтых пятен "ржавчины", которые свидетельствуют об окислении жира. Глаза свежей сельди обычно чистые и не слишком мутные, а жабры – темно-красного цвета без неприятного запаха.

Если же вы видите на рыбе повреждения или она кажется слишком мягкой на ощупь, лучше отказаться от покупки, чтобы салат не превратился в кашу.

