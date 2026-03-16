Ця пісна "Шуба" смакує ще краще, ніж різдвяна: рецепт, який варто спробувати кожному

Піст – це зовсім не причина відмовлятися від улюблених страв. Ви просто можете відкрити їх для себе по-новому – і такі експерименти можуть стати дуже приємним сюрпризом!

"Шуба" – це саме той салат, який завжди дарує відчуття святковості, навіть коли опиняється на столі у звичайні будні. Це чудова нагода насолодитися улюбленим поєднанням смаків, не турбуючись про жодні обмеження, розповідає портал Cookpad.

Як приготувати пісну "Шубу"?

Час : 45 хвилин

: 45 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1 великий буряк;

– 3 картоплини;

– 1 – 2 оселедці;

– 1 морква;

– пісний майонез;

– 1 яблуко;

– 1 цибулина.

Салат, який завжди дарує свято / Фото Freepik

Приготування:

Відваріть буряк, картоплю та моркву до готовності, дайте їм повністю охолонути, після чого очистьте від шкірки. Цибулю наріжте дрібними кубиками (за бажанням її можна на кілька хвилин замаринувати в оцті з дрібкою цукру, щоб прибрати зайву гіркоту). Оселедець ретельно очистьте від нутрощів, шкірки та кісток, а отримане філе наріжте невеликими шматочками. Збирайте салат шарами у глибокій прозорій ємності або за допомогою кондитерського кільця, змащуючи кожен рівень пісним майонезом. Першим шаром викладіть картоплю, натерту на великій тертці, далі – шматочки оселедця та цибулю. Поверх риби натріть свіже яблуко, потім додайте шар тертої моркви. Завершіть композицію товстим шаром тертого буряка, розрівняйте його та щедро змастіть майонезом.

Як вибрати оселедець на "Шубу"?

Для ідеальної"«Шуби" найкраще купувати цілий малосолоний оселедець пряного посолу, а не готове філе в олії, радить портал Pysznosci.

Звертайте увагу на зовнішній вигляд риби. Вона має бути вгодованою, з товстою спинкою та сріблястою шкіркою без жовтих плям "іржі", які свідчать про окислення жиру. Очі свіжого оселедця зазвичай чисті та не надто каламутні, а зябра – темно-червоного кольору без неприємного запаху.

Якщо ж ви бачите на рибі пошкодження або вона здається занадто м'якою на дотик, краще відмовитися від покупки, щоб салат не перетворився на кашу.

