Зелений борщ – це наче ковток свіжості та тепла після затяжної зими. Він не потребує зусиль та витрат, а натомість потішить неймовірним смаком, розповідає портал Shuba.

Як приготувати смачний зелений борщ?

Час : 45 хвилин

: 45 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1,5 літра курячого бульйону;

– 2 яйця;

– 3 картоплини;

– 1 цибулина;

– 1 морква;

– 100 грамів щавлю;

– 20 грамів зелені;

– 30 грамів кропу;

– 1 лавровий листок;

– 4 горошинки духмяного перцю;

– сіль, сметана до смаку;

– 15 мілілітрів олії.

Улюблений суп весни / Фото "Смачні рецепти"

Приготування:

Відваріть яйця на круто, після чого одразу перекладіть у крижану воду для легкого очищення. Тим часом підготуйте овочі: картоплю наріжте рівними кубиками, цибулю дрібно нашаткуйте, а моркву подрібніть за допомогою великої тертки. Свіжу зелень ретельно промийте під проточною водою та дрібно посічіть. У каструлі з товстим дном розігрійте трохи олії та пасеруйте цибулю з морквою протягом пари хвилин до м'якості. Додайте картоплю, ваші улюблені спеції та влийте бульйон. Доведіть суміш до кипіння, збавте вогонь і залиште томитися під кришкою на 20 хвилин. На фінальному етапі очистьте яйця, наріжте їх кубиками та відправте в каструлю разом із зеленню. Варіть ще 5 хвилин, після чого додайте сметану для ніжної текстури, прогрійте страву останню хвилину та знімайте з плити.

Як зварити насичений курячий бульйон?

Важливо використовувати частини птиці з великою кількістю кісток, суглобів та сполучуної тканини (крильця, спинки, лапки), оскільки саме вони дарують страві ту саму "липкість" та глибокий смак, радить портал Kwestia Smaku.

Починайте готувати виключно з холодної води, це дозволяє білкам розчинятися поступово, що робить рідину прозорою, а смак – насиченим. Варіть бульйон на самому мінімальному вогні, щоб він ледь "булькотів". Інтенсивне кипіння зробить його мутним і додасть неприємного присмаку вивареного жиру.

Зважаючи на ваші кулінарні уподобання, секрет ресторанного аромату криється в "припіканні" овочів. Перед тим як покласти в каструлю цибулю та моркву, розріжте їх навпіл і обсмажте на сухій сковорідці до впевнених чорних підпалин. Разом із овочами додайте стебла петрушки, лавровий лист і кілька горошин духмяного перцю.

Готуйте бульйон не менше 1,5 – 2 годин, періодично знімаючи піну, а сіль додавайте лише наприкінці. Після завершення обов'язково процідіть його через дрібне сито або марлю.

