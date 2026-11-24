Подготовка к Сочельнику – это особый предрождественский ритуал, когда хочется совместить древние украинские традиции с домашним уютом и в то же время удивить родных богатым вкусом блюд.

Постное меню вовсе не означает однообразие: ароматные сушеные белые грибы, сладковатый карамелизованный лук, нежная рыба и воздушное дрожжевое тесто на растительном масле превращают семейный ужин в настоящий кулинарный праздник. 24 Канал собрал 5 беспроигрышных постных рецептов для рождественского стола, которые легко приготовить дома без лишней суеты. Закарпатская грибная похлебка с постными ушками Время : 1 час 30 минут

: 1 час 30 минут Порций: 6 Ингредиенты:

– 60 граммов сушеных белых грибов;

– 2 литра питьевой воды;

– 1 средняя морковь;

– 1 репчатая луковица;

– 2 лавровых листа;

– 4 горошины душистого перца;

– 1/2 чайной ложки соли;

для постных вушек:

– 200 граммов пшеничной муки;

– 100 миллилитров теплой воды;

– 2 столовые ложки рафинированного подсолнечного масла;

– 1 щепотка соли;

– 1 репчатая луковица для начинки. Приготовление: Сушеные грибы промойте, залейте 2 литрами холодной воды на 2 часа, после чего доведите в этой же воде до кипения, добавьте целую очищенную морковь, луковицу, лавровый лист и душистый перец и варите на слабом огне 40 минут. Готовый бульон процедите и посолите, а отваренные грибы выньте и мелко нарежьте. Для ушек замесите эластичное заварное тесто из муки, теплой воды, 1 столовой ложки растительного масла и щепотки соли и оставьте под пленкой на 20 минут. Мелко нарезанный лук обжарьте на оставшемся растительном масле до золотистого цвета, смешайте с нарезанными грибами и щепоткой перца. Раскатайте тесто в тонкий пласт, нарежьте квадратами 4 на 4 сантиметра, выложите начинку, сформируйте треугольники и соедините противоположные уголки. Отварите "ушки" в подсоленной воде 3 минуты после всплытия и подавайте в тарелках с горячей грибной похлебкой. Карпатские постные голубцы с пшоном и лесными грибами Время : 1 час 40 минут

: 1 час 40 минут Порций: 8 Ингредиенты:

– 1 средний кочан белокочанной капусты;

– 200 граммов пшена;

– 300 граммов свежих шампиньонов или отварных лесных грибов;

– 2 репчатых луковицы;

– 2 средних морковки;

– 4 столовые ложки рафинированного подсолнечного масла;

– 2 столовые ложки томатной пасты;

– 350 миллилитров питьевой воды или овощного бульона;

– 1/2 чайной ложки соли;

– 1/4 чайной ложки свежемолотого черного перца. Приготовление: Пшено тщательно промойте горячей водой несколько раз, чтобы убрать естественную горечь, залейте кипятком в соотношении 1 к 2 и проварите 10 минут до полуготовности. Кочан капусты надрежьте у основания, опустите в кипящую подсоленную воду на 5 – 7 минут и постепенно снимайте мягкие верхние листья, срезая с них утолщенные прожилки. Мелко нарезанные луковицы и натертую морковь обжарьте на 3 столовых ложках растительного масла до мягкости, половину зажарки отложите для соуса, а к остальной части добавьте мелко нарезанные грибы и жарьте еще 7 минут. Смешайте пшено с грибной зажаркой, солью и перцем, заверните начинку в капустные листья в виде конвертиков и плотно выложите в глубокую форму. Залейте голубцы смесью отложенной зажарки, томатной пасты и воды и тушите под крышкой в разогретой до 180 градусов духовке 45 минут. Праздник будет особенным / Фото "Вкусно дома" Запеченный карп с лимоном, травами и карамелизированным луком Время : 55 минут

: 55 минут Порций: 4 Ингредиенты:

– 1 очищенный карп весом около 1,2 килограмма;

– 3 большие репчатые луковицы;

– 1 большой лимон;

– 3 столовые ложки рафинированного подсолнечного или оливкового масла;

– 3 веточки свежего розмарина или тимьяна;

– 1/2 чайной ложки соли;

– 1/3 чайной ложки свежемолотого черного перца. Приготовление: Очищенного и выпотрошенного карпа тщательно промойте, просушите бумажными полотенцами и сделайте на спинке поперечные надрезы через каждые 2 сантиметра, чтобы мелкие косточки пропеклись. Натрите тушку снаружи и изнутри солью, черным перцем, соком половины лимона и 2 столовыми ложками масла, после чего оставьте мариноваться на 20 минут. Лук нарежьте тонкими полукольцами и выложите на застеленный пергаментом противень, сбрызнув оставшимся растительным маслом. Сверху положите рыбу, вложите в разрезы тонкие ломтики лимона, а внутрь тушки положите веточки розмарина и запекайте в разогретой до 190 градусов духовке 35 минут до появления румяной золотистой корочки. Пушистые постные вареники с тушеной квашеной капустой Время : 1 час 10 минут

: 1 час 10 минут Порций: 6 Ингредиенты:

для теста:

– 450 граммов пшеничной муки;

– 250 миллилитров кипятка;

– 3 столовые ложки рафинированного подсолнечного масла;

– 1/2 чайной ложки соли;

для начинки и обжарки:

– 500 граммов квашеной белокочанной капусты;

– 2 репчатых луковицы;

– 4 столовые ложки рафинированного подсолнечного масла;

– 1/3 чайной ложки свежемолотого черного перца. Приготовление: Квашеную капусту при необходимости отожмите от лишнего рассола, мелко нарежьте ножом и тушите на сковороде с 2 столовыми ложками масла и 1 нарезанной луковицей в течение 25 минут до мягкости и появления легкого карамельного оттенка, после чего поперчите и остудите. В миску с просеянной мукой добавьте соль и 3 столовые ложки растительного масла, влейте кипяток, быстро перемешайте ложкой и замесите мягкое тесто, которое не липнет к рукам. Раскатайте его в пласт толщиной 2 миллиметра, вырежьте кружочки, наполните капустной начинкой, плотно защепните края и отварите в кипящей воде 3 – 4 минуты. Вторую луковицу обжарьте на оставшемся масле до золотистых шкварок и щедро полейте горячие вареники перед подачей. Румяные постные пончики с чесноком и укропом к постному борщу Время : 1 час 45 минут

: 1 час 45 минут Порций: 8 Ингредиенты:

для теста:

– 450 граммов пшеничной муки;

– 250 миллилитров теплой питьевой воды;

– 20 граммов свежих прессованных дрожжей (или 7 граммов сухих);

– 1 столовая ложка сахара;

– 1/2 чайной ложки соли;

– 3 столовые ложки рафинированного подсолнечного масла;

для чесночной заправки:

– 4 зубчика чеснока;

– 2 столовые ложки нерафинированного ароматного подсолнечного масла;

– 2 столовые ложки холодной кипяченой воды;

– 15 граммов свежего укропа;

– 1 щепотка соли. Приготовление: В теплой воде растворите сахар и дрожжи, оставьте на 10 минут до появления пышной пенной шапочки, после чего добавьте соль, масло и постепенно всыпьте просеянную муку. Вымешивайте эластичное тесто 7 – 8 минут, накройте полотенцем и поставьте в теплое место на 50 минут для подъема. Разделите тесто на 12 одинаковых шариков, выложите их в смазанную маслом форму на небольшом расстоянии друг от друга, дайте подняться еще 20 минут и выпекайте в разогретой до 190 градусов духовке 22 – 25 минут до румяной корочки. Пропущенный через пресс чеснок разотрите с солью, мелко нарезанным укропом, душистым маслом и водой и щедро смажьте этой смесью еще горячие пончики сразу из духовки.