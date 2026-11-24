Что приготовить в Сочельник / Коллаж 24 Канала
Подготовка к Сочельнику – это особый предрождественский ритуал, когда хочется совместить древние украинские традиции с домашним уютом и в то же время удивить родных богатым вкусом блюд.
Постное меню вовсе не означает однообразие: ароматные сушеные белые грибы, сладковатый карамелизованный лук, нежная рыба и воздушное дрожжевое тесто на растительном масле превращают семейный ужин в настоящий кулинарный праздник. 24 Канал собрал 5 беспроигрышных постных рецептов для рождественского стола, которые легко приготовить дома без лишней суеты.
Закарпатская грибная похлебка с постными ушками
- Время: 1 час 30 минут
- Порций: 6
Ингредиенты:
– 60 граммов сушеных белых грибов;
– 2 литра питьевой воды;
– 1 средняя морковь;
– 1 репчатая луковица;
– 2 лавровых листа;
– 4 горошины душистого перца;
– 1/2 чайной ложки соли;
для постных вушек:
– 200 граммов пшеничной муки;
– 100 миллилитров теплой воды;
– 2 столовые ложки рафинированного подсолнечного масла;
– 1 щепотка соли;
– 1 репчатая луковица для начинки.
Приготовление:
- Сушеные грибы промойте, залейте 2 литрами холодной воды на 2 часа, после чего доведите в этой же воде до кипения, добавьте целую очищенную морковь, луковицу, лавровый лист и душистый перец и варите на слабом огне 40 минут.
- Готовый бульон процедите и посолите, а отваренные грибы выньте и мелко нарежьте.
- Для ушек замесите эластичное заварное тесто из муки, теплой воды, 1 столовой ложки растительного масла и щепотки соли и оставьте под пленкой на 20 минут.
- Мелко нарезанный лук обжарьте на оставшемся растительном масле до золотистого цвета, смешайте с нарезанными грибами и щепоткой перца.
- Раскатайте тесто в тонкий пласт, нарежьте квадратами 4 на 4 сантиметра, выложите начинку, сформируйте треугольники и соедините противоположные уголки.
- Отварите "ушки" в подсоленной воде 3 минуты после всплытия и подавайте в тарелках с горячей грибной похлебкой.
Карпатские постные голубцы с пшоном и лесными грибами
- Время: 1 час 40 минут
- Порций: 8
Ингредиенты:
– 1 средний кочан белокочанной капусты;
– 200 граммов пшена;
– 300 граммов свежих шампиньонов или отварных лесных грибов;
– 2 репчатых луковицы;
– 2 средних морковки;
– 4 столовые ложки рафинированного подсолнечного масла;
– 2 столовые ложки томатной пасты;
– 350 миллилитров питьевой воды или овощного бульона;
– 1/2 чайной ложки соли;
– 1/4 чайной ложки свежемолотого черного перца.
Приготовление:
- Пшено тщательно промойте горячей водой несколько раз, чтобы убрать естественную горечь, залейте кипятком в соотношении 1 к 2 и проварите 10 минут до полуготовности.
- Кочан капусты надрежьте у основания, опустите в кипящую подсоленную воду на 5 – 7 минут и постепенно снимайте мягкие верхние листья, срезая с них утолщенные прожилки.
- Мелко нарезанные луковицы и натертую морковь обжарьте на 3 столовых ложках растительного масла до мягкости, половину зажарки отложите для соуса, а к остальной части добавьте мелко нарезанные грибы и жарьте еще 7 минут.
- Смешайте пшено с грибной зажаркой, солью и перцем, заверните начинку в капустные листья в виде конвертиков и плотно выложите в глубокую форму.
- Залейте голубцы смесью отложенной зажарки, томатной пасты и воды и тушите под крышкой в разогретой до 180 градусов духовке 45 минут.
Праздник будет особенным / Фото "Вкусно дома"
Запеченный карп с лимоном, травами и карамелизированным луком
- Время: 55 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 1 очищенный карп весом около 1,2 килограмма;
– 3 большие репчатые луковицы;
– 1 большой лимон;
– 3 столовые ложки рафинированного подсолнечного или оливкового масла;
– 3 веточки свежего розмарина или тимьяна;
– 1/2 чайной ложки соли;
– 1/3 чайной ложки свежемолотого черного перца.
Приготовление:
- Очищенного и выпотрошенного карпа тщательно промойте, просушите бумажными полотенцами и сделайте на спинке поперечные надрезы через каждые 2 сантиметра, чтобы мелкие косточки пропеклись.
- Натрите тушку снаружи и изнутри солью, черным перцем, соком половины лимона и 2 столовыми ложками масла, после чего оставьте мариноваться на 20 минут.
- Лук нарежьте тонкими полукольцами и выложите на застеленный пергаментом противень, сбрызнув оставшимся растительным маслом.
- Сверху положите рыбу, вложите в разрезы тонкие ломтики лимона, а внутрь тушки положите веточки розмарина и запекайте в разогретой до 190 градусов духовке 35 минут до появления румяной золотистой корочки.
Пушистые постные вареники с тушеной квашеной капустой
- Время: 1 час 10 минут
- Порций: 6
Ингредиенты:
для теста:
– 450 граммов пшеничной муки;
– 250 миллилитров кипятка;
– 3 столовые ложки рафинированного подсолнечного масла;
– 1/2 чайной ложки соли;
для начинки и обжарки:
– 500 граммов квашеной белокочанной капусты;
– 2 репчатых луковицы;
– 4 столовые ложки рафинированного подсолнечного масла;
– 1/3 чайной ложки свежемолотого черного перца.
Приготовление:
- Квашеную капусту при необходимости отожмите от лишнего рассола, мелко нарежьте ножом и тушите на сковороде с 2 столовыми ложками масла и 1 нарезанной луковицей в течение 25 минут до мягкости и появления легкого карамельного оттенка, после чего поперчите и остудите.
- В миску с просеянной мукой добавьте соль и 3 столовые ложки растительного масла, влейте кипяток, быстро перемешайте ложкой и замесите мягкое тесто, которое не липнет к рукам.
- Раскатайте его в пласт толщиной 2 миллиметра, вырежьте кружочки, наполните капустной начинкой, плотно защепните края и отварите в кипящей воде 3 – 4 минуты.
- Вторую луковицу обжарьте на оставшемся масле до золотистых шкварок и щедро полейте горячие вареники перед подачей.
Румяные постные пончики с чесноком и укропом к постному борщу
- Время: 1 час 45 минут
- Порций: 8
Ингредиенты:
для теста:
– 450 граммов пшеничной муки;
– 250 миллилитров теплой питьевой воды;
– 20 граммов свежих прессованных дрожжей (или 7 граммов сухих);
– 1 столовая ложка сахара;
– 1/2 чайной ложки соли;
– 3 столовые ложки рафинированного подсолнечного масла;
для чесночной заправки:
– 4 зубчика чеснока;
– 2 столовые ложки нерафинированного ароматного подсолнечного масла;
– 2 столовые ложки холодной кипяченой воды;
– 15 граммов свежего укропа;
– 1 щепотка соли.
Приготовление:
- В теплой воде растворите сахар и дрожжи, оставьте на 10 минут до появления пышной пенной шапочки, после чего добавьте соль, масло и постепенно всыпьте просеянную муку.
- Вымешивайте эластичное тесто 7 – 8 минут, накройте полотенцем и поставьте в теплое место на 50 минут для подъема.
- Разделите тесто на 12 одинаковых шариков, выложите их в смазанную маслом форму на небольшом расстоянии друг от друга, дайте подняться еще 20 минут и выпекайте в разогретой до 190 градусов духовке 22 – 25 минут до румяной корочки.
- Пропущенный через пресс чеснок разотрите с солью, мелко нарезанным укропом, душистым маслом и водой и щедро смажьте этой смесью еще горячие пончики сразу из духовки.
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