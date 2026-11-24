Пісне меню зовсім не означає одноманітність: ароматні сушені білі гриби, солодкувата карамелізована цибуля, ніжна риба та пухке дріжджове тісто на олії перетворюють родинну вечерю на справжнє кулінарне свято. 24 Канал зібрав 5 безпрограшних пісних рецептів для різдвяного столу, які легко приготувати вдома без зайвої метушні.

Adv

Закарпатська грибна юшка з пісними вушками

Час : 1 година 30 хвилин

: 1 година 30 хвилин Порцій: 6

Інгредієнти:

– 60 грамів сушених білих грибів;

– 2 літри питної води;

– 1 середня морквина;

– 1 ріпчаста цибулина;

– 2 лаврові листки;

– 4 горошини духмяного перцю;

– 1/2 чайної ложки солі;

для пісних вушок:

– 200 грамів пшеничного борошна;

– 100 мілілітрів теплої води;

– 2 столові ложки рафінованої соняшникової олії;

– 1 дрібка солі;

– 1 ріпчаста цибулина для начинки.

Реклама

Приготування:

Сушені гриби промийте, залийте 2 літрами холодної води на 2 години, після чого доведіть у цій самій воді до кипіння, додайте цілу очищену морквину, цибулину, лавровий лист і духмяний перець та варіть на слабкому вогні 40 хвилин. Готовий бульйон процідіть і посоліть, а відварені гриби дістаньте та дрібно посічіть. Для вушок замісіть еластичне заварне тісто з борошна, теплої води, 1 столової ложки олії та дрібки солі й залиште під плівкою на 20 хвилин. Дрібно нарізану цибулю обсмажте на решті олії до золотистості, змішайте з посіченими грибами та дрібкою перцю. Розкачайте тісто у тонкий пласт, наріжте квадратами 4 на 4 сантиметри, викладіть начинку, зліпіть трикутники й з'єднайте протилежні куточки. Відваріть вушка у підсоленій воді 3 хвилини після спливання й подавайте в тарілках із гарячою грибною юшкою.

Реклама

Карпатські пісні голубці з пшоном та лісовими грибами

Час : 1 година 40 хвилин

: 1 година 40 хвилин Порцій: 8

Інгредієнти:

– 1 середній качан білокачанної капусти;

– 200 грамів пшона;

– 300 грамів свіжих печериць або відварених лісових грибів;

– 2 ріпчасті цибулини;

– 2 середні морквини;

– 4 столові ложки рафінованої соняшникової олії;

– 2 столові ложки томатної пасти;

– 350 мілілітрів питної води або овочевого бульйону;

– 1/2 чайної ложки солі;

– 1/4 чайної ложки свіжомеленого чорного перцю.

Приготування:

Пшоно ретельно промийте гарячою водою кілька разів, щоб прибрати природну гіркоту, залийте окропом у співвідношенні 1 до 2 і проваріть 10 хвилин до напівготовності. Качан капусти надріжте біля качана, опустіть у киплячу підсолену воду на 5 – 7 хвилин і поступово знімайте м'які верхні листки, зрізаючи з них потовщені прожилки. Дрібно нарізані цибулини та натерту моркву обсмажте на 3 столових ложках олії до м'якості, половину засмажки відкладіть для соусу, а до решти додайте дрібно нарізані гриби й смажте ще 7 хвилин. З'єднайте пшоно з грибною засмажкою, сіллю та перцем, загорніть начинку в капустяні листки конвертиками та щільно викладіть у глибоку форму. Залийте голубці сумішшю відкладеної засмажки, томатної пасти та води й тушкуйте під кришкою в розігрітій до 180 градусів духовці 45 хвилин.

Реклама

Свято буде особливим / Фото "Смачно вдома"

Запечений короп із лимоном, травами та карамелізованою цибулею

Час : 55 хвилин

: 55 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1 очищений короп вагою близько 1,2 кілограма;

– 3 великі ріпчасті цибулини;

– 1 великий лимон;

– 3 столові ложки рафінованої соняшникової або оливкової олії;

– 3 гілочки свіжого розмарину або чебрецю;

– 1/2 чайної ложки солі;

– 1/3 чайної ложки свіжомеленого чорного перцю.

Приготування:

Очищеного та випотрошеного коропа ретельно промийте, обсушіть паперовими рушниками та зробіть на спинці поперечні надрізи кожні 2 сантиметри, щоб дрібні кісточки пропеклися. Натріть тушку зовні та всередині сіллю, чорним перцем, соком половини лимона та 2 столовими ложками олії, після чого залиште маринуватися на 20 хвилин. Цибулю наріжте тонкими півкільцями й викладіть на застелене пергаментом деко, збризнувши рештою олії. Зверху покладіть рибу, вкладіть у розрізи тонкі скибочки лимона, а всередину тушки покладіть гілочки розмарину й запікайте в розігрітій до 190 градусів духовці 35 хвилин до рум'яної золотистої скоринки.

Реклама

Пухкі пісні вареники з тушкованою квашеною капустою

Час : 1 година 10 хвилин

: 1 година 10 хвилин Порцій: 6

Інгредієнти:

для тіста:

– 450 грамів пшеничного борошна;

– 250 мілілітрів крутого окропу;

– 3 столові ложки рафінованої соняшникової олії;

– 1/2 чайної ложки солі;

для начинки та засмажки:

– 500 грамів квашеної білокачанної капусти;

– 2 ріпчасті цибулини;

– 4 столові ложки рафінованої соняшникової олії;

– 1/3 чайної ложки свіжомеленого чорного перцю.

Приготування:

Квашену капусту за потреби відтисніть від зайвого розсолу, дрібно посічіть ножем і тушкуйте на сковороді з 2 столовими ложками олії та 1 нарізаною цибулиною протягом 25 хвилин до м'якості та легкого карамельного відтінку, після чого поперчіть і остудіть. У миску з просіяним борошном додайте сіль та 3 столові ложки олії, влийте крутий окріп, швидко перемішайте ложкою й вимісіть м'яке тісто, яке не липне до рук. Розкачайте його пластом завтовшки 2 міліметри, виріжте кружальця, наповніть капустяною начинкою, щільно защипніть краї та відваріть у киплячій воді 3 – 4 хвилини. Другу цибулину обсмажте на решті олії до золотистих шкварочок і щедро полийте гарячі вареники перед подачею.

Реклама

Рум'яні пісні пампушки з часником і кропом до пісного борщу

Час : 1 година 45 хвилин

: 1 година 45 хвилин Порцій: 8

Інгредієнти:

для тіста:

– 450 грамів пшеничного борошна;

– 250 мілілітрів теплої питної води;

– 20 грамів свіжих пресованих дріжджів (або 7 грамів сухих);

– 1 столова ложка цукру;

– 1/2 чайної ложки солі;

– 3 столові ложки рафінованої соняшникової олії;

для часникової заправки:

– 4 зубчики часнику;

– 2 столові ложки нерафінованої запашної соняшникової олії;

– 2 столові ложки холодної кип'яченої води;

– 15 грамів свіжого кропу;

– 1 дрібка солі.

Приготування: