Що приготувати на Святвечір / Колаж 24 Каналу
Підготовка до Святвечора – особливий передріздвяний ритуал, коли хочеться поєднати давні українські традиції з домашнім затишком і водночас здивувати рідних багатим смаком страв.
Пісне меню зовсім не означає одноманітність: ароматні сушені білі гриби, солодкувата карамелізована цибуля, ніжна риба та пухке дріжджове тісто на олії перетворюють родинну вечерю на справжнє кулінарне свято. 24 Канал зібрав 5 безпрограшних пісних рецептів для різдвяного столу, які легко приготувати вдома без зайвої метушні.
Закарпатська грибна юшка з пісними вушками
- Час: 1 година 30 хвилин
- Порцій: 6
Інгредієнти:
– 60 грамів сушених білих грибів;
– 2 літри питної води;
– 1 середня морквина;
– 1 ріпчаста цибулина;
– 2 лаврові листки;
– 4 горошини духмяного перцю;
– 1/2 чайної ложки солі;
для пісних вушок:
– 200 грамів пшеничного борошна;
– 100 мілілітрів теплої води;
– 2 столові ложки рафінованої соняшникової олії;
– 1 дрібка солі;
– 1 ріпчаста цибулина для начинки.
Приготування:
- Сушені гриби промийте, залийте 2 літрами холодної води на 2 години, після чого доведіть у цій самій воді до кипіння, додайте цілу очищену морквину, цибулину, лавровий лист і духмяний перець та варіть на слабкому вогні 40 хвилин.
- Готовий бульйон процідіть і посоліть, а відварені гриби дістаньте та дрібно посічіть.
- Для вушок замісіть еластичне заварне тісто з борошна, теплої води, 1 столової ложки олії та дрібки солі й залиште під плівкою на 20 хвилин.
- Дрібно нарізану цибулю обсмажте на решті олії до золотистості, змішайте з посіченими грибами та дрібкою перцю.
- Розкачайте тісто у тонкий пласт, наріжте квадратами 4 на 4 сантиметри, викладіть начинку, зліпіть трикутники й з'єднайте протилежні куточки.
- Відваріть вушка у підсоленій воді 3 хвилини після спливання й подавайте в тарілках із гарячою грибною юшкою.
Карпатські пісні голубці з пшоном та лісовими грибами
- Час: 1 година 40 хвилин
- Порцій: 8
Інгредієнти:
– 1 середній качан білокачанної капусти;
– 200 грамів пшона;
– 300 грамів свіжих печериць або відварених лісових грибів;
– 2 ріпчасті цибулини;
– 2 середні морквини;
– 4 столові ложки рафінованої соняшникової олії;
– 2 столові ложки томатної пасти;
– 350 мілілітрів питної води або овочевого бульйону;
– 1/2 чайної ложки солі;
– 1/4 чайної ложки свіжомеленого чорного перцю.
Приготування:
- Пшоно ретельно промийте гарячою водою кілька разів, щоб прибрати природну гіркоту, залийте окропом у співвідношенні 1 до 2 і проваріть 10 хвилин до напівготовності.
- Качан капусти надріжте біля качана, опустіть у киплячу підсолену воду на 5 – 7 хвилин і поступово знімайте м'які верхні листки, зрізаючи з них потовщені прожилки.
- Дрібно нарізані цибулини та натерту моркву обсмажте на 3 столових ложках олії до м'якості, половину засмажки відкладіть для соусу, а до решти додайте дрібно нарізані гриби й смажте ще 7 хвилин.
- З'єднайте пшоно з грибною засмажкою, сіллю та перцем, загорніть начинку в капустяні листки конвертиками та щільно викладіть у глибоку форму.
- Залийте голубці сумішшю відкладеної засмажки, томатної пасти та води й тушкуйте під кришкою в розігрітій до 180 градусів духовці 45 хвилин.
Свято буде особливим / Фото "Смачно вдома"
Запечений короп із лимоном, травами та карамелізованою цибулею
- Час: 55 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 1 очищений короп вагою близько 1,2 кілограма;
– 3 великі ріпчасті цибулини;
– 1 великий лимон;
– 3 столові ложки рафінованої соняшникової або оливкової олії;
– 3 гілочки свіжого розмарину або чебрецю;
– 1/2 чайної ложки солі;
– 1/3 чайної ложки свіжомеленого чорного перцю.
Приготування:
- Очищеного та випотрошеного коропа ретельно промийте, обсушіть паперовими рушниками та зробіть на спинці поперечні надрізи кожні 2 сантиметри, щоб дрібні кісточки пропеклися.
- Натріть тушку зовні та всередині сіллю, чорним перцем, соком половини лимона та 2 столовими ложками олії, після чого залиште маринуватися на 20 хвилин.
- Цибулю наріжте тонкими півкільцями й викладіть на застелене пергаментом деко, збризнувши рештою олії.
- Зверху покладіть рибу, вкладіть у розрізи тонкі скибочки лимона, а всередину тушки покладіть гілочки розмарину й запікайте в розігрітій до 190 градусів духовці 35 хвилин до рум'яної золотистої скоринки.
Пухкі пісні вареники з тушкованою квашеною капустою
- Час: 1 година 10 хвилин
- Порцій: 6
Інгредієнти:
для тіста:
– 450 грамів пшеничного борошна;
– 250 мілілітрів крутого окропу;
– 3 столові ложки рафінованої соняшникової олії;
– 1/2 чайної ложки солі;
для начинки та засмажки:
– 500 грамів квашеної білокачанної капусти;
– 2 ріпчасті цибулини;
– 4 столові ложки рафінованої соняшникової олії;
– 1/3 чайної ложки свіжомеленого чорного перцю.
Приготування:
- Квашену капусту за потреби відтисніть від зайвого розсолу, дрібно посічіть ножем і тушкуйте на сковороді з 2 столовими ложками олії та 1 нарізаною цибулиною протягом 25 хвилин до м'якості та легкого карамельного відтінку, після чого поперчіть і остудіть.
- У миску з просіяним борошном додайте сіль та 3 столові ложки олії, влийте крутий окріп, швидко перемішайте ложкою й вимісіть м'яке тісто, яке не липне до рук.
- Розкачайте його пластом завтовшки 2 міліметри, виріжте кружальця, наповніть капустяною начинкою, щільно защипніть краї та відваріть у киплячій воді 3 – 4 хвилини.
- Другу цибулину обсмажте на решті олії до золотистих шкварочок і щедро полийте гарячі вареники перед подачею.
Рум'яні пісні пампушки з часником і кропом до пісного борщу
- Час: 1 година 45 хвилин
- Порцій: 8
Інгредієнти:
для тіста:
– 450 грамів пшеничного борошна;
– 250 мілілітрів теплої питної води;
– 20 грамів свіжих пресованих дріжджів (або 7 грамів сухих);
– 1 столова ложка цукру;
– 1/2 чайної ложки солі;
– 3 столові ложки рафінованої соняшникової олії;
для часникової заправки:
– 4 зубчики часнику;
– 2 столові ложки нерафінованої запашної соняшникової олії;
– 2 столові ложки холодної кип'яченої води;
– 15 грамів свіжого кропу;
– 1 дрібка солі.
Приготування:
- У теплій воді розчиніть цукор і дріжджі, залиште на 10 хвилин до появи пишної пінної шапочки, після чого додайте сіль, олію та поступово всипте просіяне борошно.
- Вимішуйте еластичне тісто 7 – 8 хвилин, накрийте рушником і поставте в тепле місце на 50 хвилин для підйому.
- Розділіть тісто на 12 однакових кульок, викладіть їх у змащену олією форму на невеликій відстані одна від одної, дайте підійти ще 20 хвилин і випікайте в розігрітій до 190 градусів духовці 22 – 25 хвилин до рум'яної скоринки.
- Пропущений через прес часник розітріть із сіллю, дрібно посіченим кропом, запашною олією та водою й щедро змастіть цією сумішшю ще гарячі пампушки одразу з духовки.
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