С картошкой, тушеной капустой или ароматными грибами: обширная подборка постных вареников на пост
Домашние вареники без яиц, молока и сливочного масла легко получаются нежными, эластичными и удивительно сытными, если замесить тесто заварным способом на крутом кипятке.
Горячая вода мгновенно заваривает клейковину пшеничной муки, поэтому тесто становится податливым, не липнет к рукам, тонко раскатывается и надежно держит форму во время варки или замораживания. Такая универсальная постная основа идеально сочетается с тремя проверенными начинками – воздушным картофельным пюре с золотистой зажаркой, тушеной квашеной капустой и ароматными обжаренными печерицами.
Готовые изделия достаточно смазать маслом с подрумяненным репчатым луком, чтобы получить полноценный обед или ужин на весь период поста.
Универсальное постное заварное тесто на кипятке
- Время: 35 минут
- Порций: 6
Ингредиенты:
– 500 граммов пшеничной муки высшего сорта;
– 250 миллилитров кипятка;
– 3 столовые ложки рафинированного подсолнечного масла;
– 1 чайная ложка каменной соли без горки.
Приготовление:
- В глубокую миску просейте 450 граммов муки, добавьте соль, влейте рафинированное масло и сразу же влейте 250 миллилитров кипятка, быстро перемешивая массу столовой ложкой или деревянной лопаткой.
- Когда тесто немного остынет до комфортной температуры, переложите его на рабочую поверхность, подсыпьте оставшуюся муку и вымешивайте руками в течение 7 – 8 минут до полной гладкости и эластичности.
- Накройте шарик миской или пищевой пленкой и оставьте отдыхать на 20 минут, почему раскатайте в пласт толщиной 2 миллиметра, вырежьте кружочки, наполните выбранной начинкой, плотно зажмите края и варите в подсоленной кипящей воде 3 – 4 минуты после всплытия.
Классическая картофельная начинка с золотистым луком
- Время: 30 минут
- Порций: 6
Ингредиенты:
– 800 граммов очищенного картофеля;
– 2 большие репчатые луковицы;
– 4 столовые ложки рафинированного масла;
– 1 чайная ложка каменной соли;
– 1/2 чайной ложки черного молотого перца;
– 15 граммов свежего укропа по желанию.
Приготовление:
- Очищенный картофель нарежьте большими кусками, отварите в подсоленной воде в течение 20 минут до готовности, полностью слейте отвар и подержите кастрюлю на слабом огне 1 минуту для испарения влаги.
- Тем временем мелко нарежьте лук и обжарьте его на растительном масле до насыщенного золотистого цвета.
- Разомните горячий картофель толкушкой в гладкое пюре, добавьте половину обжаренного лука вместе с маслом, добавьте черный перец и мелко нарезанный укроп, перемешайте и остудите перед лепкой, а оставшийся лук оставьте для поливки готовых вареников.
Начинка из тушеной квашеной и свежей капусты
- Время: 40 минут
- Порций: 6
Ингредиенты:
– 350 граммов квашеной капусты;
– 250 граммов свежей белокочанной капусты;
– 1 большая репчатая луковица;
– 1 средняя морковь;
– 3 столовые ложки рафинированного масла;
– 100 миллилитров питьевой воды;
– 1 чайная ложка сахара;
– 1/2 чайной ложки черного молотого перца;
– 1/3 чайной ложки молотого кориандра или семян тмина.
Приготовление:
- Квашеную капусту при необходимости слегка промойте и отожмите, свежую тонко нашинкуйте, лук нарежьте мелкими кубиками, а морковь натрите на средней терке.
- На широкой сковороде с маслом обжарьте лук с морковью в течение 4 минут.
- Добавьте оба вида капусты, сахар, перец, кориандр и 100 миллилитров воды, после чего тушите под крышкой на медленном огне 25 минут до мягкости и полного испарения жидкости, а затем остудите.
Ароматная грибная начинка из шампиньонов и лука
- Время: 25 минут
- Порций: 6
Ингредиенты:
– 700 граммов свежих шампиньонов;
– 2 большие репчатые луковицы; масло и специи:
– 3 столовые ложки рафинированного масла;
– 1/2 чайной ложки каменной соли;
– 1/2 чайной ложки черного молотого перца;
– 1/3 чайной ложки сушеного тимьяна по желанию.
Приготовление:
- Промытые и обсушенные шампиньоны нарежьте мелкими кубиками, выложите на сухую разогретую сковороду и прожаривайте на среднем огне 5 – 6 минут, пока полностью не испарится грибной сок.
- Влейте в сковороду 3 столовые ложки растительного масла.
- Добавьте мелко нарезанный репчатый лук, соль, черный перец и тимьян, после чего обжаривайте смесь на умеренном огне еще 8 – 10 минут до красивого румяного оттенка и полностью остудите перед формированием вареников.