Наваристый, словно на мясном бульоне: рецепт постного грибного супа с перловкой
Постный грибной суп с перловкой – это бесспорная классика украинской домашней кухни, которая доказывает, что первое блюдо без мяса может быть невероятно густым, сытным и насыщенным по вкусу.
Секрет такого эффекта заключается в сочетании двух видов грибов: сушеные белые грибы придают бульону концентрированный лесной аромат и насыщенный янтарный оттенок, а свежие шампиньоны или вешенки добавляют приятную мясистую текстуру.
Чтобы перловая крупа не испортила внешний вид блюда и не сделала жидкость серой и вязкой, ее следует заранее промыть и отварить отдельно до полуготовности. Благодаря этому бульон остается чистым и прозрачным, а каждое зернышко получается мягким, упругим и впитывает максимум грибного аромата.
Как приготовить грибной суп с перловкой?
- Время: 1 час 10 минут
- Порций: 6
Ингредиенты:
бульон и овощная основа:
– 2,5 литра питьевой воды;
– 100 граммов перловой крупы;
– 40 граммов сушеных белых грибов;
– 250 граммов свежих шампиньонов;
– 3 средних картофелины;
– 1 большая морковь;
– 1 большая репчатая луковица;
зажарка и специи:
– 3 столовые ложки рафинированного подсолнечного масла;
– 2 лавровых листа;
– 4 горошины душистого перца;
– 1,5 чайной ложки каменной соли;
– 1/3 чайной ложки свежемолотого черного перца;
– 20 граммов свежего укропа или петрушки для подачи.
Приготовление:
- Сушеные белые грибы тщательно промойте в теплой воде, залейте 400 миллилитрами кипятка и оставьте на 30 – 40 минут для набухания, после чего настой процедите через мелкое сито или марлю (он понадобится для бульона), а размоченные грибы нарежьте небольшими полосками.
- Перловую крупу промойте в нескольких водах до прозрачности, заранее замочите на 2 – 3 часа, а затем переложите в небольшую кастрюлю, залейте свежей водой и отварите на умеренном огне 20 минут до полуготовности, после чего откиньте на сито и промойте горячей водой.
- В большой кастрюле доведите до кипения 2,5 литра воды вместе с процеженным грибным настоем, добавьте подготовленную перловку, нарезанные сушеные грибы и очищенный и нарезанный средними кубиками картофель, после чего варите на слабом огне 15 минут.
- Тем временем очищенный репчатый лук нарежьте мелкими кубиками, морковь натрите на средней терке, а свежие шампиньоны нарежьте тонкими пластинками.
- Разогрейте на сковороде подсолнечное масло, обжарьте лук с морковью до мягкости 4 – 5 минут, добавьте шампиньоны и готовьте еще 6 – 7 минут до испарения влаги и появления легкой румяности.
- Переложите овощно-грибную зажарку в кастрюлю к супу, добавьте соль, черный молотый перец, душистый перец горошком и лавровые листья, варите все вместе еще 10 минут на слабом кипении.
- Снимите кастрюлю с огня, дайте супу настояться под крышкой 15 минут и подавайте горячим, посыпав свежей рубленой зеленью.
Почему сушеные грибы делают постный бульон таким насыщенным
Во время сушки белых грибов влага испаряется, а природные аминокислоты и глутаматы концентрируются в несколько раз, создавая тот самый глубокий вкус умами, который в непостных блюдах дает длительное вываривание говядины или курицы.
Кроме того, при сушке образуются летучие ароматические соединения, которых нет в свежих грибах, поэтому даже небольшая горсть сушеных лесных грибов способна превратить обычную овощную похлебку в полноценный наваристый обед.