Секрет такого ефекту криється в поєднанні 2 видів грибів: сушені білі гриби дають концентрований лісовий аромат і насичений бурштиновий відтінок бульйону, а свіжі печериці або гливи додають приємної м'ясистої текстури.

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Щоб перлова крупа не зіпсувала зовнішній вигляд страви й не зробила рідину сірою та тягучою, її варто заздалегідь промити й відварити окремо до напівготовності. Завдяки цьому бульйон залишається чистим і прозорим, а кожне зернятко виходить м'яким, пружним і вбирає максимум грибного аромату.

Як приготувати грибний суп з перловкою?

Час : 1 година 10 хвилин

: 1 година 10 хвилин Порцій: 6

Інгредієнти:

бульйон та овочева основа:

– 2,5 літра питної води;

– 100 грамів перлової крупи;

– 40 грамів сушених білих грибів;

– 250 грамів свіжих печериць;

– 3 середні картоплини;

– 1 велика морквина;

– 1 велика ріпчаста цибулина;

засмажка та спеції:

– 3 столові ложки рафінованої соняшникової олії;

– 2 лаврові листки;

– 4 горошини духмяного перцю;

– 1,5 чайної ложки кам'яної солі;

– 1/3 чайної ложки свіжозмеленого чорного перцю;

– 20 грамів свіжого кропу або петрушки для подачі.

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Приготування:

Сушені білі гриби ретельно промийте в теплій воді, залийте 400 мілілітрами окропу й залиште на 30 – 40 хвилин для набухання, після чого настій процідіть через дрібне сито або марлю (він знадобиться для бульйону), а розпарені гриби наріжте невеликими смужками. Перлову крупу промийте в кількох водах до прозорості, заздалегідь замочіть на 2 – 3 години, а потім перекладіть у невелику каструлю, залийте свіжою водою й відваріть на помірному вогні 20 хвилин до напівготовності, після чого відкиньте на сито й промийте гарячою водою. У великій каструлі доведіть до кипіння 2,5 літра води разом із процідженим грибним настоєм, додайте підготовлену перловку, нарізані сушені гриби та очищену й нарізану середніми кубиками картоплю, після чого варіть на тихому вогні 15 хвилин. Тим часом очищену ріпчасту цибулю наріжте дрібними кубиками, моркву натріть на середній тертці, а свіжі печериці наріжте тонкими пластинками. Розігрійте на сковороді соняшникову олію, обсмажте цибулю з морквою до м'якості 4 – 5 хвилин, додайте печериці й готуйте ще 6 – 7 хвилин до випаровування вологи та легкої рум'яності. Перекладіть овочево-грибну засмажку в каструлю до супу, додайте сіль, чорний мелений перець, духмяний перець горошком і лаврові листки, варіть усе разом ще 10 хвилин на слабкому кипінні. Зніміть каструлю з вогню, дайте супу настоятися під кришкою 15 хвилин і подавайте гарячим, посипавши свіжою посіченою зеленню.

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Чому сушені гриби роблять пісний бульйон таким насиченим

Під час сушіння білих грибів волога випаровується, а природні амінокислоти та глутамати концентруються в кілька разів, створюючи той самий глибокий смак умамі, який у непісних стравах дає тривале виварювання яловичини чи курки.

Крім того, при сушінні формуються леткі ароматичні сполуки, яких немає у свіжих грибах, тому навіть невелика жменя сушених лісових грибів здатна перетворити звичайну овочеву юшку на повноцінний наваристий обід.