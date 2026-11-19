Секрет такого эффекта заключается в сочетании двух видов грибов: сушеные белые грибы придают бульону концентрированный лесной аромат и насыщенный янтарный оттенок, а свежие шампиньоны или вешенки добавляют приятную мясистую текстуру.

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Чтобы перловая крупа не испортила внешний вид блюда и не сделала жидкость серой и вязкой, ее следует заранее промыть и отварить отдельно до полуготовности. Благодаря этому бульон остается чистым и прозрачным, а каждое зернышко получается мягким, упругим и впитывает максимум грибного аромата.

Как приготовить грибной суп с перловкой?

Время : 1 час 10 минут

: 1 час 10 минут Порций: 6

Ингредиенты:

бульон и овощная основа:

– 2,5 литра питьевой воды;

– 100 граммов перловой крупы;

– 40 граммов сушеных белых грибов;

– 250 граммов свежих шампиньонов;

– 3 средних картофелины;

– 1 большая морковь;

– 1 большая репчатая луковица;

зажарка и специи:

– 3 столовые ложки рафинированного подсолнечного масла;

– 2 лавровых листа;

– 4 горошины душистого перца;

– 1,5 чайной ложки каменной соли;

– 1/3 чайной ложки свежемолотого черного перца;

– 20 граммов свежего укропа или петрушки для подачи.

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Приготовление:

Сушеные белые грибы тщательно промойте в теплой воде, залейте 400 миллилитрами кипятка и оставьте на 30 – 40 минут для набухания, после чего настой процедите через мелкое сито или марлю (он понадобится для бульона), а размоченные грибы нарежьте небольшими полосками. Перловую крупу промойте в нескольких водах до прозрачности, заранее замочите на 2 – 3 часа, а затем переложите в небольшую кастрюлю, залейте свежей водой и отварите на умеренном огне 20 минут до полуготовности, после чего откиньте на сито и промойте горячей водой. В большой кастрюле доведите до кипения 2,5 литра воды вместе с процеженным грибным настоем, добавьте подготовленную перловку, нарезанные сушеные грибы и очищенный и нарезанный средними кубиками картофель, после чего варите на слабом огне 15 минут. Тем временем очищенный репчатый лук нарежьте мелкими кубиками, морковь натрите на средней терке, а свежие шампиньоны нарежьте тонкими пластинками. Разогрейте на сковороде подсолнечное масло, обжарьте лук с морковью до мягкости 4 – 5 минут, добавьте шампиньоны и готовьте еще 6 – 7 минут до испарения влаги и появления легкой румяности. Переложите овощно-грибную зажарку в кастрюлю к супу, добавьте соль, черный молотый перец, душистый перец горошком и лавровые листья, варите все вместе еще 10 минут на слабом кипении. Снимите кастрюлю с огня, дайте супу настояться под крышкой 15 минут и подавайте горячим, посыпав свежей рубленой зеленью.

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Почему сушеные грибы делают постный бульон таким насыщенным

Во время сушки белых грибов влага испаряется, а природные аминокислоты и глутаматы концентрируются в несколько раз, создавая тот самый глубокий вкус умами, который в непостных блюдах дает длительное вываривание говядины или курицы.

Кроме того, при сушке образуются летучие ароматические соединения, которых нет в свежих грибах, поэтому даже небольшая горсть сушеных лесных грибов способна превратить обычную овощную похлебку в полноценный наваристый обед.