Постный пирог с маком от Лилии Цвит: нежное наслаждение, которое стоит попробовать

Пирог с маком – идеальное дополнение к чаю или перерыву на работе. Им можно наслаждаться даже в пост – автор рецепта об этом позаботилась.

Этот маковый пирог станет приятным сюрпризом даже для тех, кто не соблюдает пост. Его текстура невероятно нежная, а цитрусовый оттенок идеально уравновешивает баланс вкусов, рассказала Лилия Цвит на своем ютуб-канале.

Как приготовить постный маковый пирог?

Время : 1 час 15 минут

: 1 час 15 минут Порций: 8

Ингредиенты:

– 100 граммов мака;

– 3 апельсина;

– 120 граммов сахара;

– 10 граммов ванильного сахара;

– 160 граммов муки;

– 200 граммов манной крупы;

– 2 чайные ложки разрыхлителя;

– 30 граммов кукурузного крахмала;

– 1 чайная ложка соды;

– 2 грамма соли;

– 100 миллилитров оливкового масла.

Приготовление:

Залейте мак крутым кипятком и оставьте его набухать в течение 15 минут, после чего тщательно отцедите лишнюю жидкость через мелкое сито. Апельсины хорошо вымойте, снимите с них цедру с помощью мелкой терки и выжмите весь сок, обязательно профильтровав его от косточек. К подготовленному маку всыпьте сахар и хорошо перетрите смесь до однородности. Затем соедините маковую массу с апельсиновым соком и ароматной цедрой. Замесите тесто и приступайте к выпеканию В глубокую емкость просейте муку, добавьте манную крупу, крахмал, разрыхлитель, соду и щепотку соли, после чего перемешайте сухие компоненты ложкой. Влейте к мучной смеси маковую основу вместе с растительным маслом и замешивайте до получения гладкой консистенции. На этом этапе вы можете добавить измельченные орехи или любимые сухофрукты, чтобы сделать текстуру десерта богаче. Подготовьте форму для запекания: застелите ее пергаментом, смажьте небольшим количеством масла и слегка притрусите мукой. Переложите готовое тесто в форму, аккуратно разровняйте его поверхность и по желанию посыпьте сверху кунжутом, миндальными хлопьями или орехами. Отправляйте пирог в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 40 минут. Когда выпечка будет готовой, для большей сочности можете дополнительно пропитать ее апельсиновым соком или ванильной водой.

Что делать, чтобы мак не горчил?

Если не избавиться от маковой горчинки, то можно испортить вкус всего десерта. К счастью. сделать это очень легко, рассказывает портал Beszamel.

Перед тем как заливать мак кипятком, важно несколько раз тщательно его промыть. Повторяйте процедуру, пока вода не станет прозрачной – это сигнал, что вкусу ничего не угрожает.

