18 февраля, 20:44
3

Как приготовить постный салат "Лисья шуба": выложенный слоями с рыбой и грибами

Лилия Имбировская-Сиваковская
Основні тези
  • Салат "Лисья шуба" готовится из рыбы, грибов, картофеля, моркови, лука и майонеза.
  • Ингредиенты выкладываются слоями, салат должен настояться в холодильнике несколько часов перед подачей.

"Лисья шуба" – это знакомый салат в немного другом настроении. Здесь есть рыба, грибы и нежная овощная зажарка.

Если ингредиенты предварительно подготовить, его можно очень скоро приготовить, сообщает ютуб-канал "Экспериментируем на кухне". В результате получается сытный салат, который уверенно конкурирует с классической "Шубой".

Как приготовить салат "Лисья шуба"?

  • Время: 30 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты: 
– 2 вареные картофелины; 
– 1 морковь; 
– 1 луковица репчатого лука; 
– 3 вареных яйца; 
– рыбные консервы или малосоленая сельдь; 
– отварные лесные сушеные грибы или обжаренные шампиньоны; 
– майонез; 
– растительное масло; 
– соль.

Делаем салат, который станет спасением в пост: видео

Приготовление:

  1. Лук нарежьте кубиками, морковь натрите на крупной терке, обжарьте на масле сначала лук, затем добавьте морковь, посолите, перемешайте, накройте крышкой и протушите до мягкости, при необходимости добавьте немного воды, чтобы не подгорело, после чего охладите.
  2. Картофель отварите в кожуре, очистите, натрите на крупной терке, слегка посолите и перемешайте. На дно тарелки нанесите тонкий слой майонеза, выложите картофель, разровняйте и сделайте майонезную сетку.
  3. Далее выложите слой рыбных консервов, предварительно удалив твердые косточки, или очистите сельдь, уберите кости, нарежьте мелкими кубиками и выложите вторым слоем, сверху снова нанесите майонез.
  4. Яйца натрите на крупной терке, выложите следующим слоем и сделайте майонезную сетку.
  5. Отваренные грибы нарежьте мельче, при необходимости подсолите, выложите слоем и снова нанесите майонез, если берете шампиньоны – обжарьте их на небольшом количестве масла, охладите и выложите так же.
  6. Завершите салат слоем тушеной моркови с луком, разровняйте и поставьте в холодильник минимум на несколько часов, чтобы он хорошо пропитался.

Как быстро сварить картофель?

Чтобы приготовить картофель за 5 минут, возьмите небольшие клубни, тщательно помойте их и несколько раз проколите вилкой или ножом, пишет Ohche at day. 

Переложите в миску, которую можно ставить в микроволновую печь, сбрызните небольшим количеством воды и накройте тарелкой для микроволновки или пищевой пленкой. Готовьте 5 – 7 минут, ориентируясь на размер картофеля и мощность печи – чем больше клубни, тем больше времени понадобится.

