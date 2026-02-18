Якщо інгредієнти попередньо підготувати, його можна дуже скоро приготувати, повідомляє ютуб-канал "Експериментуємо на кухні". У результаті виходить ситний салат, який впевнено конкурує з класичною "Шубою".

Як приготувати салат "Лисяча шуба"?

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 2 варені картоплини;

– 1 морква;

– 1 цибулина ріпчастої цибулі;

– 3 варені яйця;

– рибні консерви або малосолоний оселедець;

– відварені лісові сушені гриби або обсмажені печериці;

– майонез;

– олія;

– сіль.

Приготування:

Цибулю наріжте кубиками, моркву натріть на крупній тертці, обсмажте на олії спочатку цибулю, потім додайте моркву, посоліть, перемішайте, накрийте кришкою і протушкуйте до м’якості, за потреби додайте трішки води, щоб не підгоріло, після чого охолодіть. Картоплю відваріть у шкірці, очистіть, натріть на крупній тертці, злегка посоліть і перемішайте. На дно тарілки нанесіть тонкий шар майонезу, викладіть картоплю, розрівняйте і зробіть майонезну сітку. Далі викладіть шар рибних консервів, попередньо видаливши тверді кісточки, або очистіть оселедець, приберіть кістки, наріжте дрібними кубиками та викладіть другим шаром, зверху знову нанесіть майонез. Яйця натріть на крупній тертці, викладіть наступним шаром і зробіть майонезну сітку. Відварені гриби наріжте дрібніше, за потреби підсоліть, викладіть шаром і знову нанесіть майонез, якщо берете печериці – обсмажте їх на невеликій кількості олії, охолодіть і викладіть так само. Завершіть салат шаром тушкованої моркви з цибулею, розрівняйте та поставте в холодильник щонайменше на кілька годин, щоб він добре просочився.

Як швидко зварити картоплю?

Щоб приготувати картоплю за 5 хвилин, візьміть невеликі бульби, ретельно помийте їх і кілька разів проколіть виделкою або ножем, пише Ohche at day.

Перекладіть у миску, яку можна ставити в мікрохвильову піч, збризніть невеликою кількістю води й накрийте тарілкою для мікрохвильовки або харчовою плівкою. Готуйте 5 – 7 хвилин, орієнтуючись на розмір картоплі та потужність печі – чим більші бульби, тим більше часу знадобиться.

