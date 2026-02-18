Если ингредиенты предварительно подготовить, его можно очень скоро приготовить, сообщает ютуб-канал "Экспериментируем на кухне". В результате получается сытный салат, который уверенно конкурирует с классической "Шубой".

Как приготовить салат "Лисья шуба"?

Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 2 вареные картофелины;

– 1 морковь;

– 1 луковица репчатого лука;

– 3 вареных яйца;

– рыбные консервы или малосоленая сельдь;

– отварные лесные сушеные грибы или обжаренные шампиньоны;

– майонез;

– растительное масло;

– соль.

Приготовление:

Лук нарежьте кубиками, морковь натрите на крупной терке, обжарьте на масле сначала лук, затем добавьте морковь, посолите, перемешайте, накройте крышкой и протушите до мягкости, при необходимости добавьте немного воды, чтобы не подгорело, после чего охладите. Картофель отварите в кожуре, очистите, натрите на крупной терке, слегка посолите и перемешайте. На дно тарелки нанесите тонкий слой майонеза, выложите картофель, разровняйте и сделайте майонезную сетку. Далее выложите слой рыбных консервов, предварительно удалив твердые косточки, или очистите сельдь, уберите кости, нарежьте мелкими кубиками и выложите вторым слоем, сверху снова нанесите майонез. Яйца натрите на крупной терке, выложите следующим слоем и сделайте майонезную сетку. Отваренные грибы нарежьте мельче, при необходимости подсолите, выложите слоем и снова нанесите майонез, если берете шампиньоны – обжарьте их на небольшом количестве масла, охладите и выложите так же. Завершите салат слоем тушеной моркови с луком, разровняйте и поставьте в холодильник минимум на несколько часов, чтобы он хорошо пропитался.

Как быстро сварить картофель?

Чтобы приготовить картофель за 5 минут, возьмите небольшие клубни, тщательно помойте их и несколько раз проколите вилкой или ножом, пишет Ohche at day.

Переложите в миску, которую можно ставить в микроволновую печь, сбрызните небольшим количеством воды и накройте тарелкой для микроволновки или пищевой пленкой. Готовьте 5 – 7 минут, ориентируясь на размер картофеля и мощность печи – чем больше клубни, тем больше времени понадобится.

