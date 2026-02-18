Если ингредиенты предварительно подготовить, его можно очень скоро приготовить, сообщает ютуб-канал "Экспериментируем на кухне". В результате получается сытный салат, который уверенно конкурирует с классической "Шубой".
Как приготовить салат "Лисья шуба"?
- Время: 30 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 2 вареные картофелины;
– 1 морковь;
– 1 луковица репчатого лука;
– 3 вареных яйца;
– рыбные консервы или малосоленая сельдь;
– отварные лесные сушеные грибы или обжаренные шампиньоны;
– майонез;
– растительное масло;
– соль.
Приготовление:
- Лук нарежьте кубиками, морковь натрите на крупной терке, обжарьте на масле сначала лук, затем добавьте морковь, посолите, перемешайте, накройте крышкой и протушите до мягкости, при необходимости добавьте немного воды, чтобы не подгорело, после чего охладите.
- Картофель отварите в кожуре, очистите, натрите на крупной терке, слегка посолите и перемешайте. На дно тарелки нанесите тонкий слой майонеза, выложите картофель, разровняйте и сделайте майонезную сетку.
- Далее выложите слой рыбных консервов, предварительно удалив твердые косточки, или очистите сельдь, уберите кости, нарежьте мелкими кубиками и выложите вторым слоем, сверху снова нанесите майонез.
- Яйца натрите на крупной терке, выложите следующим слоем и сделайте майонезную сетку.
- Отваренные грибы нарежьте мельче, при необходимости подсолите, выложите слоем и снова нанесите майонез, если берете шампиньоны – обжарьте их на небольшом количестве масла, охладите и выложите так же.
- Завершите салат слоем тушеной моркови с луком, разровняйте и поставьте в холодильник минимум на несколько часов, чтобы он хорошо пропитался.
Как быстро сварить картофель?
Чтобы приготовить картофель за 5 минут, возьмите небольшие клубни, тщательно помойте их и несколько раз проколите вилкой или ножом, пишет Ohche at day.
Переложите в миску, которую можно ставить в микроволновую печь, сбрызните небольшим количеством воды и накройте тарелкой для микроволновки или пищевой пленкой. Готовьте 5 – 7 минут, ориентируясь на размер картофеля и мощность печи – чем больше клубни, тем больше времени понадобится.
