Яблочное повидло должно быть в кладовке каждой хозяйки. А с этим рецептом вы вряд ли дождетесь зимы, чтобы насладиться его вкусом.

Вкус и аромат этого варенья сведут с ума, как только вы откроете банку. Еще бы: это не просто вкусности, а прямой билет в воспоминания детства. 24 Канал предлагает окунуться в них позже, воспользовавшись рецептом с TikTok viktoria_food0. Читайте также На вкус – как будто только что с рынка: как законсервировать дыню на зиму Как приготовить яблочное варенье "Дюшес"? Время :

: Порций: в зависимости от размера банок Ингредиенты:

– 3 килограмма очищенных яблок;

– 300 граммов конфет "Дюшес";

– 1 килограмм сахара. Приготовление: Яблоки засыпаем сахаром, перемешиваем и оставляем на ночь. Ставим яблоки на огонь, добавляем конфеты и варим до кипения. Варим повидло 1 час. Затем разливаем по стерилизованным банкам, закручиваем и оставляем остывать перевернутые банки под одеялом. Приятного аппетита! Она разорвала интернет: быстрая и вкусная намазка из редиса.