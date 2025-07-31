31 июля, 19:40
На вкус как любимая конфета детства: как приготовить яблочное повидло "Дюшес"
Основні тези
- Яблочное повидло с конфетами "Дюшес" должно быть в каждой кладовой.
- Оно очень ароматное и подойдет к любому лакомству.
Яблочное повидло должно быть в кладовке каждой хозяйки. А с этим рецептом вы вряд ли дождетесь зимы, чтобы насладиться его вкусом.
Вкус и аромат этого варенья сведут с ума, как только вы откроете банку. Еще бы: это не просто вкусности, а прямой билет в воспоминания детства. 24 Канал предлагает окунуться в них позже, воспользовавшись рецептом с TikTok viktoria_food0.
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Как приготовить яблочное варенье "Дюшес"?
- Время:
- Порций: в зависимости от размера банок
Ингредиенты:
– 3 килограмма очищенных яблок;
– 300 граммов конфет "Дюшес";
– 1 килограмм сахара.
Приготовление:
- Яблоки засыпаем сахаром, перемешиваем и оставляем на ночь.
- Ставим яблоки на огонь, добавляем конфеты и варим до кипения.
- Варим повидло 1 час.
- Затем разливаем по стерилизованным банкам, закручиваем и оставляем остывать перевернутые банки под одеялом.
Приятного аппетита!
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