Секрет не в жарке: как приготовить блины, которые будут тонкими как бумага – проверенный секрет

В блинах важен не только вкус, но и текстура. Все стараются сделать их как можно тоньше, но получается это только у тех, кто знает некоторые кулинарные хитрости.

Большинство хозяек задумываются о толщине блинов только на этапе жарки, но секрет заключается в правильной подготовке теста. Как это сделать, чтобы блины были тонкими как бумага – рассказывает 24 Канал со ссылкой на Ukr.Media.

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Как сделать тонкие блины

Секрет – в одном простом компоненте, который найдется почти на каждой кухне. Речь идет об обычной газировке. Именно она – ключ к нежному, воздушному тесту. Она создает легкую текстуру, которая растекается по сковороде тонким кружевом.

Газированная вода содержит углекислый газ – именно он образует множество мелких пузырьков в тесте. Во время жарки эти пузырьки быстро испаряются, оставляя после себя пористую структуру, лишенную избыточной клейковины.

Любимые блины / Фото Pixabay

Чтобы приготовить такое тесто, соедините 2 стакана муки, щепотку соли, 2 яйца, 1,5 стакана молока и 1 стакан газировки.

Смешивайте все ингредиенты до однородной массы, но не слишком долго, потому что чрезмерное взбивание сделает блины жесткими.

Оставьте тесто на 15 минут. За это время углекислый газ равномерно распределится, а крахмал набухнет, что уменьшит риск разрывов при жарке.

Блины лучше готовить на хорошо разогретой сковороде с толстым дном. Перед каждой новой порцией теста слегка смазывайте поверхность маслом с помощью кисточки – это поможет избежать чрезмерного жира.

А если вы замените половину муки кукурузным крахмалом, то это сделает тесто еще более нежным и эластичным.

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