Как приготовить шпинат так, чтобы он не превратился в мокрую горсть
Шпинат готовится за считанные минуты, но именно в этот момент он может потерять объем, вкус и текстуру. Все потому, что в листьях много воды, которая быстро выделяется при нагревании.
В шпинате действительно много воды, поэтому даже большая порция за минуту-две превращается в небольшую горстку. Именно поэтому шпинат лучше готовить быстро и аккуратно, а не ждать, пока он "дозреет" на сковороде.
Какой шпинат можно есть сырым?
Молодые листья, которые часто продают как baby spinach, можно есть сырыми – в салатах или смузи. Они хорошо сочетаются с цитрусовыми заправками и другими яркими вкусами.
Более зрелые листья лучше тщательно промыть в холодной воде и, при необходимости, обрезать или разорвать более жесткие стебли.
Шпинат должен быть сочным, но не водянистым / Фото Pixabay
Какой способ приготовления самый лучший?
Если шпинат нужен в качестве дополнения к другому блюду, самый простой вариант – быстро его припустить. Это удобно для тостов, пиццы или начинки для пасты.
Для более выразительного вкуса его можно обжарить с чесноком. По желанию в масло добавляют хлопья чили, цедру лимона, сливочное масло или немного кунжутного масла.
Еще один простой способ – бланшировать шпинат, а затем подать его с маслом или растительным маслом. Это хороший вариант, если нужен простой и ненавязчивый гарнир.
Как подготовить шпинат перед термической обработкой?
Молодые листья достаточно быстро промыть. Если шпинат более взрослый, его лучше помыть тщательнее, так как на листьях и стеблях может оставаться больше грязи.
Интересно! Репутация шпината как "чрезвычайно богатого железом" овоща в значительной степени завышена: это скорее следствие исторической ошибки в популярных преданиях, чем показатель действительно рекордного содержания железа. На это обращает внимание Университет Макгилла.
К тому же железо из шпината усваивается хуже из-за оксалатов – природных соединений, которые связывают минералы и снижают их биодоступность.
Как сохранить его нежным, а не размоченным?
Если шпинат просто положить на сковороду или в кастрюлю надолго, он быстро потеряет форму и станет скользким. Поэтому главное правило простое: короткий нагрев, быстрое отцеживание и минимум лишней жидкости.
Когда шпинат уже сварился или протушился, его нужно хорошо откинуть на дуршлаг и дать стечь воде. При необходимости можно еще и слегка прижать листья, чтобы удалить лишнюю влагу.
Именно так шпинат остается зеленым, мягким и пригодным для салата, гарнира или начинки, а не превращается в мокрую горсть.