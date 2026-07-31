У шпинаті справді багато води, тож навіть велика порція за хвилину-дві перетворюється на невелику жменьку. Саме тому шпинат краще готувати коротко й обережно, а не чекати, поки він "дозріє" на сковороді.

Який шпинат можна їсти сирим?

Молоде листя, яке часто продають як baby spinach, можна їсти сирим – у салатах або смузі. Воно добре поєднується з цитрусовими заправками та іншими яскравими смаками.

Старше листя краще ретельніше промити в холодній воді та, за потреби, обрізати або порвати жорсткіші стебла.

Шпинат повинен бути соковитим, але не водянистим / Фото Pixabay

Який спосіб приготування найкращий?

Якщо шпинат потрібен як додаток до іншої страви, найпростіший варіант – швидко його припустити. Це зручно для тостів, піци або начинки для пасти.

Для більш виразного смаку його можна обсмажити з часником. За бажанням до олії додають пластівці чилі, цедру лимона, вершкове масло або трохи кунжутної олії.

Ще один легкий спосіб – бланшувати шпинат, а потім подати його з маслом або олією. Це хороший варіант, якщо потрібен простий і ненав’язливий гарнір.

Як підготувати шпинат перед термообробкою?

Молоде листя достатньо швидко сполоснути. Якщо шпинат старіший, його краще помити уважніше, бо на листках і стеблах може лишатися більше бруду.

Цікаво! Репутація шпинату як "надзвичайно залізного" овоча значною мірою завищена: це радше наслідок історичної помилки в популярних переказах, ніж показник справді рекордного вмісту заліза. На це звертає увагу McGill University.

До того ж залізо зі шпинату засвоюється гірше через оксалати – природні сполуки, які зв’язують мінерали й зменшують їхню біодоступність.

Як його зберегти ніжним, а не мокрим?

Якщо шпинат просто покласти на сковороду чи в каструлю надовго, він швидко втратить форму й стане слизьким. Тому головне правило просте: коротке нагрівання, швидке зціджування й мінімум зайвої рідини.

Коли шпинат уже зварився або припустився, його треба добре відкинути на друшляк і дати стекти воді. За потреби можна ще й злегка притиснути листя, щоб прибрати зайву вологу.

Саме так шпинат лишається зелений, м’який і придатний для салату, гарніру чи начинки, а не перетворюється на мокру жменьку.