В шпинате действительно много воды, поэтому даже большая порция за минуту-две превращается в небольшую горстку. Именно поэтому шпинат лучше готовить быстро и аккуратно, а не ждать, пока он "дозреет" на сковороде.

Какой шпинат можно есть сырым?

Молодые листья, которые часто продают как baby spinach, можно есть сырыми – в салатах или смузи. Они хорошо сочетаются с цитрусовыми заправками и другими яркими вкусами.

Более зрелые листья лучше тщательно промыть в холодной воде и, при необходимости, обрезать или разорвать более жесткие стебли.

Шпинат должен быть сочным, но не водянистым / Фото Pixabay

Какой способ приготовления самый лучший?

Если шпинат нужен в качестве дополнения к другому блюду, самый простой вариант – быстро его припустить. Это удобно для тостов, пиццы или начинки для пасты.

Для более выразительного вкуса его можно обжарить с чесноком. По желанию в масло добавляют хлопья чили, цедру лимона, сливочное масло или немного кунжутного масла.

Еще один простой способ – бланшировать шпинат, а затем подать его с маслом или растительным маслом. Это хороший вариант, если нужен простой и ненавязчивый гарнир.

Как подготовить шпинат перед термической обработкой?

Молодые листья достаточно быстро промыть. Если шпинат более взрослый, его лучше помыть тщательнее, так как на листьях и стеблях может оставаться больше грязи.

Интересно! Репутация шпината как "чрезвычайно богатого железом" овоща в значительной степени завышена: это скорее следствие исторической ошибки в популярных преданиях, чем показатель действительно рекордного содержания железа. На это обращает внимание Университет Макгилла.

К тому же железо из шпината усваивается хуже из-за оксалатов – природных соединений, которые связывают минералы и снижают их биодоступность.

Как сохранить его нежным, а не размоченным?

Если шпинат просто положить на сковороду или в кастрюлю надолго, он быстро потеряет форму и станет скользким. Поэтому главное правило простое: короткий нагрев, быстрое отцеживание и минимум лишней жидкости.

Когда шпинат уже сварился или протушился, его нужно хорошо откинуть на дуршлаг и дать стечь воде. При необходимости можно еще и слегка прижать листья, чтобы удалить лишнюю влагу.

Именно так шпинат остается зеленым, мягким и пригодным для салата, гарнира или начинки, а не превращается в мокрую горсть.