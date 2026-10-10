Привычка, которая портит все: роковая ошибка с крышкой, из-за которой макароны слипаются в кашу

Во время варки макарон крышка может пригодиться, но только на короткое время. Именно так объясняют повара, которые советуют не оставлять кастрюлю закрытой до конца приготовления.

Во время варки макарон крышка может оказаться полезной, но только в начале. Дальше кастрюлю лучше не накрывать, иначе пена быстро поднимется вверх.

Когда крышка помогает?

После того как макароны попадают в воду, температура жидкости падает. Крышка в этот момент помогает быстрее вернуть воду к активному кипению.

Именно поэтому кастрюлю можно ненадолго накрыть крышкой, а затем обязательно снять ее, только что вода закипит.

Крышка может испортить ваши макароны / Фото Pexels

Почему не стоит оставлять кастрюлю закрытой?

Во время варки макароны выделяют крахмал, из-за чего на поверхности появляется пена. Если крышка остается на месте, пена может очень быстро подняться и перелиться через край.

Шеф-повара также отмечают: особенно легко это происходит с соленой водой. Поэтому во время дальнейшего варки лучше оставить кастрюлю открытой.