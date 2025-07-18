И не надо ничего варить: готовим варенье из малины на сковороде – это просто хит

Мало ингредиентов и сковородка – такое приготовление малинового варенья понравится каждой хозяйке, ведь вокруг так много хлопот. 24 Канал советует сэкономить время, деньги и силы и получить невероятное лакомство на зиму с рецептом портала Smaker.

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Ингредиенты:

– 500 граммов свежей малины;

– 250 граммов сахара;

– 1 столовая ложка лимонного сока.

Приготовление:

Малину тщательно промойте под прохладной водой и дайте обсохнуть. Лучше всего выложить ягоды на бумажное полотенце и оставить на несколько минут.

В широкую сковороду или кастрюлю с толстым дном высыпьте малину и засыпьте сахаром.

Добавьте свежевыжатый сок лимона и перемешайте. Будьте осторожными, чтобы ягоды не превратились в пюре.

Поставьте сковородку на средний огонь. Готовьте, постоянно помешивая, пока сахар полностью не растворится, а масса не станет гуще. Это занимает примерно 15 – 20 минут.

Когда варенье приобретет желаемую консистенцию, снимите его с плиты и дайте немного остыть.