И не надо ничего варить: готовим варенье из малины на сковороде – это просто хит
- Малиновое варенье можно приготовить на сковороде с минимумом ингредиентов.
- С этим рецептом вы легко сделаете запасы малинового варенья на зиму.
Ароматное малиновое варенье точно должно быть среди ваших запасов. И теперь готовить его будет значительно проще!
Мало ингредиентов и сковородка – такое приготовление малинового варенья понравится каждой хозяйке, ведь вокруг так много хлопот. 24 Канал советует сэкономить время, деньги и силы и получить невероятное лакомство на зиму с рецептом портала Smaker.
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Как приготовить варенье на сковороде?
- Время: 45 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 500 граммов свежей малины;
– 250 граммов сахара;
– 1 столовая ложка лимонного сока.
Приготовление:
Малину тщательно промойте под прохладной водой и дайте обсохнуть. Лучше всего выложить ягоды на бумажное полотенце и оставить на несколько минут.
В широкую сковороду или кастрюлю с толстым дном высыпьте малину и засыпьте сахаром.
Добавьте свежевыжатый сок лимона и перемешайте. Будьте осторожными, чтобы ягоды не превратились в пюре.
Поставьте сковородку на средний огонь. Готовьте, постоянно помешивая, пока сахар полностью не растворится, а масса не станет гуще. Это занимает примерно 15 – 20 минут.
Когда варенье приобретет желаемую консистенцию, снимите его с плиты и дайте немного остыть.
Готовое варенье можно сразу разложите по стерильным банкам.
Приятного аппетита!
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