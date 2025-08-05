Уже завтра верующие будут праздновать праздник Преображения, более известный в народе как Спаса. Сейчас продолжается Успенский пост, поэтому праздничное застолье должно быть не только пышным, но и постным.

Даже в пост вы можете собрать родных за столом, на котором множество вкуснейших блюд. Особенно, когда лейтмотивом праздника является яблоко. 24 Канал предлагает рецепты блюд на Яблочный Спас со ссылкой на портал Shuba. К теме Лучшего пирога на Спаса не существует: шарлотка с яблоками, которая получится у всех Какие блюда приготовить на Спаса? Рецепт овощного пирога Время : 60 минут

: 60 минут Порции: 6 Ингредиенты:

– кабачок;

– 2 картофелины;

– 1 морковь;

– 1 репчатый лук;

– 3 куриных яйца;

– твёрдый сыр;

– свежая зелень;

– 1 ложка муки;

– 1 ложка сметаны;

– соль;

– черный молотый перец;

– сухой чеснок или зубчик свежего. Приготовление: Кабачок натираем, солим, ждем несколько минут и отжимаем сок. Натираем остальные овощи и смешиваем с кабачками. Добавляем специи и хорошо перемешиваем. Выпекаем пирог до 60 минут при 180 градусах. Нарезаем порционными кусочками и подаем к столу. Рецепт фаршированных лодочек из баклажанов Время: 35 минут

35 минут Порции: 4 штуки Ингредиенты:

– 2 баклажана;

– 30 граммов грецких орехов;

– 70 граммов твердого сыра;

– 1 – 2 зубчика чеснока;

– зелень;

– сметана или крем-сыр. Приготовление: Разрезаем баклажаны пополам. Достаем серединку и посыпаем специями. Смазываем маслом и запекаем 15 минут при 175 градусах. Мякоть баклажанов нарезаем кусочками, солим и перчим. Жарим на сухой сковороде несколько минут. Добавляем на сковородку орешки, сметану, чеснок и тертый сыр, перемешиваем. Готовую начинку выкладываем внутрь баклажанов, посыпаем сыром и запекаем еще 10 – 15 минут. Рецепт запеченных яблок Время : 35 минут

: 35 минут Порций: 4 Ингредиенты:

– 4 яблока;

– 1 столовая ложка лимонного сока;

– 100 граммов пшенной крупы;

– 400 миллилитров молока;

– 6 – 8 штук кураги;

– 20 граммов миндаля;

– щепотка имбирного порошка;

– щепотка корицы;

– столовая ложка меда. Приготовление: Крупу заливаем молоком и водой, добавляем курагу и миндаль. Также добавляем. имбирь и корицу. Варим 12 минут, постоянно помешиваем. Моем яблоки. Верхушки срезаем, удаляем семена. Середину яблок сбрызгиваем лимонным соком. Начиняем и накрываем "шапочками". Выпекаем при 180 градусах 20 минут. Не забываем о посте: какие блюда нельзя есть на Спаса.