Самая вкусная закуска, которую вы попробуете летом: готовим бабагануш из баклажанов – как икра
- Бабагануш – это блюдо из баклажанов, популярное на Ближнем Востоке, с кремовой текстурой и насыщенным вкусом.
- Основные ингредиенты для бабагануша: баклажаны, лимонный сок, зира, петрушка, луковый порошок, чеснок, соль и оливковое масло.
Бабагануш – это шедевр кухни Ближнего Востока, который просто обязаны попробовать. Кремовая структура, удивительный вкус и гармония пряностей – все это создает гармонию кулинарного блаженства.
Бабагануш может слегка напоминать нашу баклажанную икру, однако его вкусовая палитра значительно колоритнее. 24 Канал предлагает убедиться в этом с рецептом портала Shuba.
Как приготовить бабагануш из баклажанов?
- Время: 50 минут
- Порций: 3
Ингредиенты:
– 2 баклажана;
– 30 миллилитров лимонного сока 30 миллилитров лимонного сока;
– 1 грамм зиры;
– 3 веточки петрушки;
– 2 грамма лукового порошка;
– 4 зубчика чеснока;
– соль по вкусу;
– оливковое масло по вкусу.
Приготовление:
- Разогрейте духовку до температуры 200 градусов.
- Баклажаны разрежьте вдоль пополам, сделайте несколько проколов вилкой.
- Выложите на противень и запекайте около 45 минут, пока мякоть не станет очень нежной.
- После запекания дайте овощам немного остыть, снимите кожуру и переложите мякоть в чашу блендера.
- Мелко порежьте чеснок и петрушку. Добавьте к баклажанам вместе с приправами и лимонным соком.
- Взбейте до кремовой консистенции. Подавайте с любимым хлебом.
Приятного аппетита!
