Найсмачніша закуска, яку ви спробуєте літом: готуємо бабагануш з баклажанів – як ікра
- Бабагануш – це страва з баклажанів, популярна на Близькому Сході, з кремовою текстурою і насиченим смаком.
- Основні інгредієнти для бабагануша: баклажани, лимонний сік, зіра, петрушка, цибулевий порошок, часник, сіль і оливкова олія.
Бабагануш – це шедевр кухні Близького Сходу, який просто мусите спробувати. Кремова структура, дивовижний смак та гармонія прянощів – усе це створює гармонію кулінарного блаженства.
Бабагануш може злегка нагадувати нашу баклажанну ікру, однак його смакова палітра значно колоритніша. 24 Канал пропонує переконатися у цьому з рецептом порталу Shuba.
Як приготувати бабагануш з баклажанів?
- Час: 50 хвилин
- Порцій: 3
Інгредієнти:
– 2 баклажани;
– 30 мілілітрів лимонного соку;
– 1 грам зіри;
– 3 гілочки петрушки;
– 2 грами цибулевого порошку;
– 4 зубчики часнику;
– сіль до смаку;
– оливкова олія до смаку.
Приготування:
- Розігрійте духовку до температури 200 градусів.
- Баклажани розріжте вздовж навпіл, зробіть кілька проколів виделкою.
- Викладіть на деко та запікайте близько 45 хвилин, поки м’якоть не стане дуже ніжною.
- Після запікання дайте овочам трохи охолонути, зніміть шкірку й перекладіть м’якоть у чашу блендера.
- Дрібно поріжте часник і петрушку. Додайте до баклажанів разом із приправами та лимонним соком.
- Збийте до кремової консистенції. Подавайте з улюбленим хлібом.
Смачного!
