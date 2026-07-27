Как в ресторане: пять рецептов вкусных бургеров от звездных шефов

27 июля в мире вспоминают гамбургер – блюдо, давно вышедшее за пределы фастфуда и превратившееся в целый кулинарный конструктор. А самое интересное в этой истории – у бургера нет одной безоговорочной рецептуры, каждый может добавить что-то свое.

27 июля часто называют днем рождения гамбургера, но в его истории есть несколько версий. Поэтому бургер давно стал не просто фастфудом, а блюдом с характером. Следует узнать его историю и несколько вкусных рецептов, пишет 24 Канал.

Кто первым продал классический бургер?

27 июля 1900 года американский повар Луи Лессинг продал в Нью-Гейвене, штат Коннектикут, первый классический гамбургер, пишет History.com. Он положил мясной бифштекс между двумя булочками и фактически запустил то, что впоследствии стало массовым блюдом. Это одна из возможных историй, как появилось это блюдо, но есть и другие.

Название "гамбургер" выросло не из булочки, а из города Гамбург. Именно оттуда пошла история рубленого говяжьего стейка, немецкие эмигранты привезли с собой за океан в XIX веке. Тогда это еще не был бургер в современном виде: мясо подавали скорее как стейк из фарша, без мягкой булки, соусов и всего того, без чего сегодня сложно представить классический гамбургер.

Как появился гамбургер / Фото Unsplash

Поворот произошел тогда, когда рубленую котлету положили между двумя кусками хлеба. Это была простая, но гениальная идея: так мясо можно было есть на ходу, без тарелки и вилки. Именно поэтому гамбургер быстро прижился на ярмарках, в уличных лотках и маленьких заведениях, где людям нужна была сытная еда, которую легко взять в руку.

В конце XIX – начале XX века гамбургер уже уверенно уходил из тени обычного мясного стейка. Настоящий толчок популярности блюдо получило в начале XX века. После Всемирной выставки 1904 года в Сент-Луисе о гамбургере заговорили гораздо шире: он стал едой быстрого городского ритма, где все должно быть просто, дешево и сытно.

Как приготовить бургер от Гордона Рамзи?

Время: 10 – 15 минут

10 – 15 минут Порций: 1

Ингредиенты:

– 225 граммов говяжьего фарша;

– 1 булочка для бургера;

– 3 – 4 ломтика бекона;

– 1 луковица;

– 1 ломтик помидора;

– листья салата;

– 1 ломтик сыра чедер;

– 240 граммов майонеза;

– 2 столовые ложки соуса шрирача;

– замороженный перец чили по вкусу;

– сливочное масло;

– масло;

– соль по вкусу;

– черный молотый перец по вкусу.

Приготовление:

Говяжий фарш посолите, поперчите, добавьте яичный желток и немного натертого замороженного чили. Перемешайте массу и сформуйте котлету толщиной чуть менее 2,5 сантиметра, если вы хотите приготовить бургер быстро. Сковороду-гриль хорошо разогрейте, смажьте растительным маслом и выложите котлету. Рядом положите бекон и толсто нарезанный лук, приправленный солью, перцем и растительным маслом. Смажьте котлету до румяной корочки с одной стороны, затем переверните только один раз. Отдельно смешайте майонез со шрирачью – это будет острый соус для бургера. Булочку разрежьте и поджарьте на сковороде 1 – 2 минуты. В конце приготовления положите на котлету ломтик чедера, добавьте маленький кусочек сливочного масла и накройте сковороду лоханкой или крышкой, чтобы сыр расплавился. Соберите бургер: нижнюю часть булочки смажьте соусом, выложите салат, помидор, лук, котлету с творогом, бекон, еще немного лука, соус и накройте верхней частью булочки.

Как приготовить классический бургер от Марты Стюарт?

Время: 25 минут

25 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 900 граммов говяжьего фарша;

– 1 столовая ложка дижонской горчицы;

– 1 столовая ложка вустерского соуса;

– 4 булочки для бургеров;

– соль по вкусу;

– черный молотый перец по вкусу;

– сыр, помидоры, лук, маринованные огурцы, кетчуп, горчица, майонез или листья салата для подачи.

Приготовление:

Говяжий фарш переложите в миску, добавьте дижонскую горчицу, вустерский соус, соль и черный перец. Аккуратно перемешайте вилкой, не уплотняя фарш слишком сильно. Сформируйте 4 котлета толщиной примерно 2,5 сантиметра. Разогрейте гриль или сковороду-гриль на сильном огне. Выложите котлеты на самую горячую часть поверхности и обжарьте по 1 – 2 минуты с каждой стороны, чтобы образовалась корочка. Затем переместите их в менее горячую зону гриля или убавьте огонь и готовьте еще 4 – 8 минут с каждой стороны, в зависимости от желаемой степени прожарки. Булочки разрежьте и по желанию подсушите на гриле. Выложите котлеты в булочки и подавайте с любимыми добавками: творогом, помидорами, луком, маринованными огурцами, салатом и соусами.

Как приготовить домашний бургер от Джейми Оливера?

Время : 40 минут

: 40 минут Порций: 6

Ингредиенты:

– 12 крекеров;

– 8 веточек петрушки;

– 2 чайные ложки дижонской горчицы по желанию;

– 500 граммов говяжьего фарша;

– 1 яйцо;

– оливковое масло;

– листья салата;

– 3 спелых помидора;

– 1 красная луковица;

– 3 – 4 маринованные огурца;

– 6 ломтиков сыра чедер по желанию;

– 6 булочек для бургеров;

– соль по вкусу;

– черный молотый перец по вкусу.

Приготовление:

Крекеры заверните в полотенце и измельчите в мелкую крошку, после чего пересыпьте в большую миску. Петрушку мелко порубите вместе со стеблями и добавьте к крекерам. Положите дижонскую горчицу, если ее используете, добавьте говяжий фарш и вбейте яйцо. Посолите, поперчите и хорошо размешайте массу чистыми руками. Разделите фарш на 6 частей и сформируйте круглые котлеты толщиной примерно 2 сантиметра. Выложите их на тарелку, сбрызните оливковым маслом, накройте и поставьте в холодильник до приготовления, чтобы котлеты лучше держали форму. Для жарки разогрейте большую сковороду или гриль-пательную на сильном огне в течение 4 минут, затем убавьте нагрев до среднего. Выложите котлеты и слегка прижмите лопаткой, чтобы они хорошо касались поверхности. Жарьте по 3-4 минуты с каждой стороны. Тем временем подготовьте добавки: листья салата помойте и обсушите, помидоры нашинкуйте кружочками, красный лук очистите и тонко порежьте, маринованные огурцы нашинкуйте вдоль тонкими ломтиками. По желанию добавьте сыр чедер. Соберите бургеры в булочках с котлетами, овощами, огурцами, творогом и любимыми соусами.

Рецепт от Миши Кацурина

Время: 1 час

1 час Порций: 2

Ингредиенты:

– 350 граммов говядины;

– 90 граммов говяжьего жира;

– 2 булки;

– 100 граммов сливочного масла;

– соль, перец по вкусу;

– 2 свежих огурца;

– 150 миллилитров яблочного уксуса;

– 50 миллилитров воды;

– 1 чайная ложка зерен горчицы;

– 70 граммов сахара;

– полчайной ложки куркумы;

– 1 столовая ложка пасты кочуджана;

– 1 столовая ложка соевого соуса;

– 1 столовая ложка меда;

– 2 столовые ложки майонеза;

– 1 небольшой лук;

– 100 граммов сыра чеддер;

– 100 граммов жирных сливок.

Приготовление:

Нарежьте огурцы и замаринуйте. Для маринада смешайте сахар, яблочный уксус, зерна горчицы, куркуму и немного воды. Доведите смесь до кипения, перемешайте и отставьте. Порежьте говядину и жир и дважды пропустите через мясорубку. Из фарша сформируйте шарики. Разогрейте сковороду, выложите фарш на пергамент и крепко прижмите. Посолите, переверните и повторите со следующим шариком. Для соуса проварите топленое сливочное масло, пасту кочуджана, соевый соус и мед. Охладите и смешайте с майонезом. Нарежьте кубиками лук и обжарьте булку на сливочном масле до корочки. Для творожного соуса натрите творог. В теплые сливки добавьте оба вида чеддера и размешайте до однородности. Не кипятите. Соберите бургер: на булку выложите соус кочуджез, лук, котлету, творожный соус, еще одну котлету, больше творожного соуса, маринованные пиклз, кетчуп и горчицу. Накройте второй половинкой булки.

Что советует Владимир Ярославский?

Время : 1 час

: 1 час Порций: 4

Ингредиенты для соуса:

– 200 граммов майонеза;

– 30 граммов зерновой горчицы;

– 40 граммов соуса барбекю;

– 30 граммов острого маринованного перца;

– 40 граммов карамелизированного лука;

– специи: копченая паприка, сушеный чеснок.

Для фарша:

– 800 граммов говяжьей лопатки;

– 200 граммов говяжьего жира;

– ворчестерский соус, черный и ароматный перец по вкусу.

Приготовление:

Для соуса мелко нашинкуйте лук и обжарьте его на слабом огне. Затем добавьте немного сахара. Смешайте все ингредиенты для соуса до однородной массы. Пропустите мясо вместе с жиром через мясорубку, добавьте специи и соус, перемешайте и дайте фаршу немного постоять. Сформируйте шарики по 70 – 100 граммов. Не перемешивайте фарш слишком долго. Соль добавляйте после обжаривания, чтобы котлета оставалась сочной. Выложите мясной шарик на хорошо разогретую сковороду и сильно прижмите прессом или лопаткой. Жарьте быстро до хрустящей корочки. На горячую сторону готовой котлеты положите ломтик плавленого чедера. Чтобы убрать горечь, нарежьте лук кубиками и замочите в ледяной воде на 20-30 минут. Соберите бургер: нижняя часть теплой булочки, соус, холодный лук, первая котлета с чедером, вторая котлета с чедером, маринованные огурцы и верхняя булочка тоже смазана соусом.

Как приготовить бургер от эктора?

Время : 1 час

: 1 час Порций: 4

Ингредиенты:

– 1 булочка;

– 150 граммов фарша;

– соль и перец по вкусу;

– 10 граммов руколы;

– 20 граммов помидоров.

Соус:

– 100 граммов вяленых томатов;

– 30 граммов арахиса;

– 30 граммов пармезана;

– масло из-под вяленых томатов;

– соль, перец.

Приготовление: