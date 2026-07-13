Универсальная апельсиново-горчичная заправка для салатов: секрет идеального вкуса

Обычная заправка способна полностью изменить характер блюда, придав ему ресторанный шик и сбалансированный вкус.

Оригинальным рецептом соуса поделилась кулинарная блогерша Яна на своей странице gotuemo_z_yanou в инстаграме. Секрет успеха этой заправки заключается в процессе эмульгирования: когда вы энергичными движениями взбиваете масло с кислым соком и горчицей, молекулы жира распадаются на мелкие капельки, образуя густую, шелковистую текстуру, которая идеально обволакивает каждый листок салата.

Как приготовить цитрусовую заправку?

Время: 20 минут

20 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– цедра 1 апельсина;

– 3 столовые ложки апельсинового сока;

– 1 чайная ложка дижонской горчицы;

– 1 столовая ложка обычной горчицы;

– 100 миллилитров оливкового масла;

– 2 столовые ложки мелко натертого пармезана;

– соль и черный молотый перец – по вкусу.

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Приготовление:

Тщательно вымойте апельсин под горячей водой (это поможет лучше раскрыть аромат эфирных масел в кожуре). Натрите цедру одного плода на мелкой терке и выжмите необходимое количество сока. В глубокую миску вылейте свежий апельсиновый сок, добавьте цедру, а также два вида горчицы – нежную дижонскую и более острую обычную. Влейте оливковое масло, добавьте мелко натертый пармезан, соль и черный молотый перец по вкусу. Взбейте смесь венчиком или очень тщательно перемешайте вилкой до образования однородной, слегка густой эмульсии. Перелейте готовую заправку в чистую стеклянную баночку или специальный соусник.

Такой соус можно использовать сразу или хранить в холодильнике в закрытой емкости. Он прекрасно подойдет как к легким зеленым миксам, так и к более сытным салатам с курицей или запеченными овощами.