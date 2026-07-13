Оригінальним рецептом соусу поділилася кулінарна блогерка Яна на своїй сторінці gotuemo_z_yanou в Instagram. Секрет успіху цієї заправки полягає в процесі емульгації: коли ви активними рухами збиваєте олію з кислим соком та гірчицею, молекули жиру розбиваються на дрібні крапельки, утворюючи густу, шовковисту текстуру, яка ідеально огортає кожен листок салату.
Як приготувати цитрусову заправку?
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– цедра 1 апельсина;
– 3 столові ложки апельсинового соку;
– 1 чайна ложка діжонської гірчиці;
– 1 столова ложка звичної гірчиці;
– 100 мілілітрів оливкової олії;;
– 2 столові ложки дрібно натертого пармезану;
– сіль та чорний мелений перець – до смаку.
Ця заправка вас здивує: дивіться відео
Приготування:Не пропустіть жодної важливої новини Підпишіться на 24 Канал у Telegram
- Ретельно помийте апельсин під гарячою водою (це допоможе краще розкрити аромат ефірних олій у шкірці). Натріть цедру з одного плода на дрібній тертці та вичавіть необхідну кількість соку.
- У глибоку миску вилийте свіжий апельсиновий сік, додайте цедру, а також два види гірчиці – делікатну діжонську та більш гостру звичайну.
- Влийте оливкову олію, додайте дрібно натертий пармезан, сіль та чорний мелений перець до смаку.
- Збийте суміш вінчиком або дуже ретельно перемішайте виделкою до утворення однорідної, злегка густої емульсії.
- Перелийте готову заправку в чисту скляну баночку або спеціальний соусник.
Такий соус можна використовувати одразу або зберігати в холодильнику в закритій ємності. Він чудово пасуватиме як до легких зелених міксів, так і до ситніших салатів із куркою чи запеченими овочами.