Оригінальним рецептом соусу поділилася кулінарна блогерка Яна на своїй сторінці gotuemo_z_yanou в Instagram. Секрет успіху цієї заправки полягає в процесі емульгації: коли ви активними рухами збиваєте олію з кислим соком та гірчицею, молекули жиру розбиваються на дрібні крапельки, утворюючи густу, шовковисту текстуру, яка ідеально огортає кожен листок салату.

Як приготувати цитрусову заправку?

Час: 20 хвилин

20 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– цедра 1 апельсина;

– 3 столові ложки апельсинового соку;

– 1 чайна ложка діжонської гірчиці;

– 1 столова ложка звичної гірчиці;

– 100 мілілітрів оливкової олії;;

– 2 столові ложки дрібно натертого пармезану;

– сіль та чорний мелений перець – до смаку.

Ця заправка вас здивує: дивіться відео

Приготування:

Ретельно помийте апельсин під гарячою водою (це допоможе краще розкрити аромат ефірних олій у шкірці). Натріть цедру з одного плода на дрібній тертці та вичавіть необхідну кількість соку. У глибоку миску вилийте свіжий апельсиновий сік, додайте цедру, а також два види гірчиці – делікатну діжонську та більш гостру звичайну. Влийте оливкову олію, додайте дрібно натертий пармезан, сіль та чорний мелений перець до смаку. Збийте суміш вінчиком або дуже ретельно перемішайте виделкою до утворення однорідної, злегка густої емульсії. Перелийте готову заправку в чисту скляну баночку або спеціальний соусник.

Такий соус можна використовувати одразу або зберігати в холодильнику в закритій ємності. Він чудово пасуватиме як до легких зелених міксів, так і до ситніших салатів із куркою чи запеченими овочами.